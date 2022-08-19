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Через російські обстріли у Криворізькому районі без світла залишились близько тисячі людей, - Вілкул

В місцях, де пошкоджені лінії електропередач, ведуться ремонтні роботи.

Через російські обстріли у Криворізькому районі без світла залишились близько тисячі людей, - Вілкул
Фото: Facebook Олександра Вілкула

Вчора, 18 серпня, росіяни обстріляли зі ствольної артилерії та РСЗВ с. Велика Костромка Зеленодольської громади. Повністю зруйновано будинок, пошкоджена лінія електропередач. Близько тисячі людей залишилися без світла.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Приблизно о 19:15 росіяни з “Ураганів” касетними БК обстріляли Зеленодольськ. 

“Двічі ворог обстріляв Нікополь, випустив 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранення отримала 57-річна жінка. Вона в лікарні. Пошкоджено 15 приватних будинків, школа, машини, магазин і храм. Також пошкоджено кілька газопроводів і ліній електропередач”, - повідомив Вілкул.

Він зазначив, що за добу піротехніки знищили 26 касетних елементів, які знайшли у Криворізькому районі. 

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої частини Запорізької області.

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