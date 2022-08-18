Уночі росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю

Пошкодження отримав об’єкт інфраструктури, інформації про постраждалих немає.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зазначається, що близько 03:00 окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.

За попередньою інформацією, росіяни застосували ракетні системи залпового вогню.

"Чотири ракети потрапили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об'єкт отримав незначні руйнування", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі створять військову комендатуру аби владнати логістику для цивільних осіб, які перетинають лінію розмежування.