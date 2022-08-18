Уночі росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю

Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої частини Запорізької області.
Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Зазначається, що близько 03:00 окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.
За попередньою інформацією, росіяни застосували ракетні системи залпового вогню.
"Чотири ракети потрапили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об'єкт отримав незначні руйнування", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі створять військову комендатуру аби владнати логістику для цивільних осіб, які перетинають лінію розмежування.