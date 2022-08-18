Є висока загроза масованого обстрілу: РФ концентрує на кордонах України і окупованих територіях ракети С-300

Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів (ТРК) з зенітними керованими ракетами до зенітно-ракетної системи С-300.

Про це повідомляє у Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Зазначається, що на початку серпня з Улан-Уде вийшли ешелони з боєприпасами у складі 28 вагонів, із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах серпня.

До середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів в Котово було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300.

Відомо, що у районі Джанкоя було складовано близько 440 ТПК до ЗРК С-300. Після інциденту в Джанкої поки що важко сказати, були ці ТПК знищені повністю, частково чи взагалі не були знищені.

У Зябрівці (Білорусь) за 22 км від кордону з Україною так само йде концентрація ракет до С-300 і загальна кількість ТПК перевищує 60 од.

Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня.

Нагадаємо, тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.