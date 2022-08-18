ЗСУ знищили російську базу в Новій Каховці, по Запоріжжю окупанти завдали ракетного удару, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

У Запорізькій області сьогодні вночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району. За попередньою інформацією, окупант застосував ракетні системи залпового вогню. Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Унаслідок ворожої атаки одна людина отримала поранення. Об’єкт зазнав незначних руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

У Дніпропетровській області ворог знову ударив по Криворізькому та Нікопольському районах. Нікополь обстріляли двічі. Поранена жінка. Вона в лікарні. У місті пошкоджені 15 будинків, господарські споруди, автівки, школа, магазин та храм. Пошкоджені також два газогони та лінії електропередач. У Криворізькому районі під удар ворожих "ураганів" потрапила Апостолівська громада. Минулося без жертв та руйнувань.

Уночі окупанти завдали удару по Харкову, ракетою знищили 3-поверховий будинок на Салтівці. 7 людей загинули, 17 поранених. Зранку вдарили ще раз – близько пʼяти влучань, у Слобідському та Холодногірському районах. У Слобідському районі є влучання в гуртожиток: 18 поранених, вже 2 загиблих. Робота служб триває. Зранку також було влучання в Красноград, зруйновані будинки, попередньо – двоє поранених, ще розбирають завали. По області протягом доби росіяни обстрілювали Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони.

Протягом минулої доби 11 разів росіяни спробували атакувати позиції українських військових із різних напрямків на межі Луганщини та Донеччини. Під час кожної із цих спроб українські військові завдали противнику втрат і вимусили відступити. Вже проти ночі 18 серпня намагалася покращити тактичне положення ворожа диверсійно-розвідувальна група, однак успіху вона не досягла. Окупанти вдавалися до артилерійської підтримки, чотири рази застосувавши гармати й реактивні системи залпового вогню. Зафіксовані також танкові обстріли. Ще чотири рази росіяни використовували авіаційний вплив.

У Донецькій області протягом ночі був ракетний удар по Торецьку, авіаудар по Бахмуту. Артилерійський обстріл Торецька (смт Залізне) триває й досі. Є поранені цивільні. Обстріл селища Світле, влучання у приміщення сільгосппідприємства. Без жертв. За минулу добу були обстріли ракетами ЗРК С-300, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерією. Обстріляні Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Красногорівка, с. Федорівка, с. Нетайлове та інші населені пункти. Пошкоджено 35 приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка, 4 одиниці сільгосптехніки, дві будівлі комунального підприємства, школа. За добу по області – троє загиблих, шестеро поранених цивільних. Евакуація населення триває.

Сьогодні зранку були обстріли за межами с. Широке Широківської громади Миколаївщини. Влучання були в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Воскресенської громади зазнала поранень одна людина та пошкоджено житловий будинок. Орієнтовно о 17:20 зафіксовано обстріл с. Шевченкове Шевченківської громади. Є пошкодження житлових будинків та господарських споруд. Постраждалих немає.Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

За минулу добу значні вибухи лунали у Новокаховській громаді та на території Бериславського району Херсонської області. ЗСУ знищили базу російських військових, яка була розташована у Новій Каховці. Майже три місяці жителі Херсонщини без мобільного та Інтернет-зв’язку. Наразі окупанти запускають в Херсоні нового провайдера на базі захопленого раніше обладнання "Норми" та "Київстару". Відтепер споживачі цих провайдерів будуть використовувати російський інтернет "МірТелеком". Активно на території області окупанти використовують пропагандистські матеріали.

На захоплених місцевих телеканалах у новинах виходить низка відеосюжетів про перспективи приєднання Херсонщини до Росії, а також масовий пошук кадрів у різні установи.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли позитивних результатів та з втратами відійшли.