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Росія знову обстріляла два райони Дніпропетровщини. У Нікополі є постраждала

Ворог обстріляв будинки, школу, храм, магазин і авто. 

Росія знову обстріляла два райони Дніпропетровщини. У Нікополі є постраждала
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Російська армія вночі 18 серпня вдарила по Криворізькому і Нікопольському районах Дніпропетровської області. Поранень зазнала одна людина – внаслідок обстрілу житлових кварталів Нікополя.

Туди прилетіли 15 снарядів ствольної артилерії. 57-річна постраждала госпіталізована, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у телеграмі

"У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади", – написав він.

У Криворізькому районі ворог скерував "урагани" на Апостолівську громаду. Без руйнувань та постраждалих.

У Великій Костромці до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері. 

Криворізький і Нікопольський райони зазнають ударів фактично щоденно. Вчора вночі Росія також атакувала ці райони. Нікопольський при цьому обстрілювали тричі – зі ствольної артилерії.

Учора вдень рашисти обстріляли Нікополь, двоє людей отримали поранення. Зазнала руйнувань й інфраструктура.

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