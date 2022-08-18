Нацгвардія доставила гуманітарну допомогу до дитячого будинку

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Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей “Родина” в с. Сезенків отримав гуманітарну допомогу.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

“Офіцери відділу цивільно-військового співробітництва Іміджево-видавничого центру Національної гвардії України доставили близько тони гуманітарного вантажу благодійного фонду “ЛайфЛайн-Україна” до Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Родина”, - йдеться в повідомленні.

Серед гуманітарного вантажу - продукти харчування та засоби особистої гігієни.

Фото: Пресслужба Нацгвардії

Фото: Пресслужба Нацгвардії

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я минулого тижня отримало медичну гуманітарну допомогу від Польщі, Франції, Японії та Латвії.