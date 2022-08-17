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Унаслідок російського обстрілу Харкова загинуло семеро людей, 17 поранено (оновлено)

Люди, в яких пошкоджено житло, уже розселені. 

Унаслідок російського обстрілу Харкова загинуло семеро людей, 17 поранено (оновлено)
Фото: Скріншот з відео

Унаслідок обстрілу російськими окупантами житлового масиву Харкова загинули сім людей, ще 17 поранено. Ракета влучила, зокрема, в гуртожиток, де серед мешканців були люди з вадами слуху. 

Цю оновлену інформацію після опівночі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов

Оновлення 18 серпня, 7:16: "Усі поранені уже в лікарнях, де їм надають всю необхідну допомогу", – написав він.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив "Суспільному", що ракета влучила в триповерхову житлову будівлю – це гуртожиток для людей, які мали вади слуху. 

"Щодо того, яка кількість людей перебувала в середині будинку, попередньо – декілька десятків у момент влучання ракети, від 20 до 40 людей", – заявив він. 

Люди, в яких пошкоджено житло, уже розселені. 

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Раніше він повідомив, що росіяни обстріляли Салтівський район міста, внаслідок чого почалась сильна пожежа.

Оновлено 23:09: Кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу Салтівки зросла: 6 людей загинули, 16 – отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено 0:38: Пресслужба ДСНС повідомила, що російська ракета влучила в триповерховий житловий будинок. Продовжується гасіння осередків пожеж та рятування людей з-під завалів. Загинуло 7 та постраждало 13 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи). Від ДСНС залучено 80 осіб та 18 од. техніки.

Фото: Пресслужба ДСНС України

Фото: Пресслужба ДСНС України

Нагадаємо, окупанти обстріляли Салтівський район учора ввечері. Під ворожі обстріли потрапили гаражний кооператив (там було зруйновано та загорілися декілька приватних гаражів) і транспортна інфраструктура.

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