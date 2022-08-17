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В Броварах демонтували пам'ятник бійцям НКВС

Декомунізація триває.

В Броварах демонтували пам'ятник бійцям НКВС
Фото: Трибуна-Бровари

Сьогодні, 17 серпня, в броварському парку "Приозерний" демонтували пам'ятник, присвячений бійцям підрозділу НКВС.

Про це повідомляє видання “Трибуна-Бровари”.

Демонтований пам'ятник був встановлений на згадку про бійців 200-ї стрілецької дивізії та 4-го полку НКВС імені Ф.Е.Дзержинського, які 1941 року обороняли Київ. 

Зазначається, що табличку з російським написом з пам'ятника зняли раніше.

Нагадаємо, у Броварах в парку Перемоги демонтували техніку радянського періоду, зокрема демонтували радянський літак. Пізніше в місті була пеейменована низка вулиць. Одна із центральних вулиць, котра мала назву вулиця Короленка, перейменована на честь 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

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