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У парку Перемоги в Броварах демонтували радянський літак

На його місці можуть встановити макет української "Мрії".

У парку Перемоги в Броварах демонтували радянський літак
Фото: facebook.com/i.sapozhko

У місті Бровари на Київщині в парку Перемоги почався демонтаж техніки радянського періоду, зокрема, сьогодні демонтували радянський літак.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Він зазначив, що відповідно до рішення виконавчого комітету та результатів опитування мешканців, буде демонтовано три об'єкти.

"Наразі маємо декілька пропозицій щодо розміщення нових, сучасних, українських символів у нашому парку. Зокрема, є ідея розмістити на центральній алеї парку макет української "Мрії". Звертаюся до броварчан із проханням надавати свої пропозиції. Давайте разом створимо нове обличчя нашого центрального парку!", - додав Сапожко.

Фото: facebook.com/i.sapozhko

Фото: facebook.com/i.sapozhko

Нагадаємо, Київрада підтримала перенесення 47 пам’ятних об’єктів, пов’язаних з Росією та СРСР.

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