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У Мелітополі біля будинку псевдоочільника області Балицького пролунав вибух

Кількість постраждалих та імена окупанти не розголошують, але, за даними журналістів, це колаборантка. 

У Мелітополі біля будинку псевдоочільника області Балицького пролунав вибух
Фото: Пресслужба міськради Мелітополя

Вранці 30 травня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. За попередніми даними, вибухнула машина ”Мерседес" біля ТЦ ”Квартал”, поруч з яким проживає призначений росіянами псевдоочільник Запорізької області Євген Балицький. 

Про це повідомляє місцеве видання Регіональне інформаційне агентство (РІА) Мелітополь.

Відомо, що від вибуху є потерпілі, але хто і скільки – окупанти не розголошують. 

За даними, які потребують уточнення, постраждала член військо-цивільної адміністрації окупантів, яка працює на ворога, племінниця фейкового очільника області Балицького. 

Нагадаємо, Євген Балицький – це колишній народний депутат. За допомогою окупантів Балицький примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області". 

26 травня йому заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. 

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