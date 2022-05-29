Головне за ніч. Неділя, 29 травня

Звернення Зеленського, бої за Сєвєродонецьк, нічні обстріли та російські катери-потопельники.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що Україна наближається до того моменту, коли наша армія переважатиме російських окупантів "технологічно і ударною силою".

"Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня", - зауважив глава держави.

Зеленський також повідомив, що 30-31 травня виступить на засіданні Європейської ради з приводу терору РФ щодо України та Європи.

Єврокомісія пішла на компроміс для Угорщини щодо ухвалення нафтового ембарго: імпорт через трубопровід пропонують лишити, натомість відмовитися від постачань морем, пише Bloomberg. Деталі переглянутої пропозиції, яку Єврокомісія спрямувала урядам країн-членів ЄС – в нашій новині.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба і керівник обласної поліції Андрій Нєбитов побували у прикордонних зонах регіону.

"Хочемо запевнити вас, що жодних активностей з боку білоруського кордону не спостерігається", – зазначив Кулеба.

На сході гаряче, ворог веде наступ на Донецькому напрямку і намагається закріпитися в районі Лимана.

Тривають бої за Сєвєродонецьк, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 28 травня російські війська авіаударом зруйнували кінотеатр "Дружба" в Лисичанську. Пошкоджень зазнали 22 будинки, зокрема, снаряд влучив у багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, ще четверо людей госпіталізовані.

Ворог обстріляв Миколаїв та намагається дістати з води свій підтоплений "Раптор", збираючись підлатати свій флот "потопельниками".

"Реактивними системами залпового вогню "Ураган" рашисти знов обстріляли Миколаїв. Боєприпаси розірвалися у дворах житлових багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено вісім будинків. Одна людина загинула на місці, семеро – отримали поранення різного ступеню важкості", – йдеться у ранковому зведенні оперативного командування "Південь" у Facebook. Ракетного удару було завдано і по Кривому Рогу.

Увечері на Київщині спрацювала ППО, в Чорнобаївці через обстріли ситуація критична. Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що за минулу добу українські захисники ліквідували орієнтовно 150 окупантів. Позначку в 30 тисяч перетнуто - загальні втрати ворога з 24 лютого по 29 травня склали 30 150 осіб.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку", – зазначили в Генштабі.

Мер тимчасово окупованого міста Мелітополь Іван Федоров закликав мешканців не брати псевдопаспорти Росії, які не визнаватимуться ані Україною, ані іншими демократичними державами.

Головна причина роздачі росіянами паспортів в тому, що вони хочуть примусово мобілізувати мелітопольців, повідомив Федоров.

"Співробітникам бюджетної сфери не можна співпрацювати з окупантами. Український уряд продовжить фінансувати бюджетників. Співробітники інших підприємств можуть працювати без наслідків кримінальної відповідальності за колаборацію… МДПУ і ТДАТУ (університети – ред.) залишаються українськими, їх перереєстровано на території Запоріжжя", – наголосив мер Мелітополя.

У найбільших бібліотеках Австрії, Латвії, Франції та Нідерландів завдяки проєкту “Українська книжкова поличка” з’явилися стенди з українськими книгами.

Сподіваємося, хороших новини ставатиме все більше.

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