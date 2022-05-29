ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Петра Порошенка не пропустили через кордон на Парламентську асамблею країн НАТО - Геращенко
Петра Порошенка не пропустили через кордон на Парламентську асамблею країн НАТО - Геращенко
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
В Україну вже надійшли САУ М109, - Резніков
В Україну вже надійшли САУ М109, - Резніков
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS, – nytimes.com
Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS, – nytimes.com
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч. Неділя, 29 травня

Звернення Зеленського, бої за Сєвєродонецьк, нічні обстріли та російські катери-потопельники.

Головне за ніч. Неділя, 29 травня
Фото: Пресцентр ООС

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що Україна наближається до того моменту, коли наша армія переважатиме російських окупантів "технологічно і ударною силою".

"Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня", - зауважив глава держави.

Зеленський також повідомив, що 30-31 травня виступить на засіданні Європейської ради з приводу терору РФ щодо України та Європи. 

Єврокомісія пішла на компроміс для Угорщини щодо ухвалення нафтового ембарго: імпорт через трубопровід пропонують лишити, натомість відмовитися від постачань морем, пише Bloomberg. Деталі переглянутої пропозиції, яку Єврокомісія спрямувала урядам країн-членів ЄС – в нашій новині.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба і керівник обласної поліції Андрій Нєбитов побували у прикордонних зонах регіону.

"Хочемо запевнити вас, що жодних активностей з боку білоруського кордону не спостерігається", – зазначив Кулеба.

На сході гаряче, ворог веде наступ на Донецькому напрямку і намагається закріпитися в районі Лимана.

Тривають бої за Сєвєродонецьк, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 28 травня російські війська авіаударом зруйнували кінотеатр "Дружба" в Лисичанську. Пошкоджень зазнали 22 будинки, зокрема, снаряд влучив у багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, ще четверо людей госпіталізовані.

Ворог обстріляв Миколаїв та намагається дістати з води свій підтоплений "Раптор", збираючись підлатати свій флот "потопельниками".

"Реактивними системами залпового вогню "Ураган" рашисти знов обстріляли Миколаїв. Боєприпаси розірвалися у дворах житлових багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено вісім будинків. Одна людина загинула на місці, семеро – отримали поранення різного ступеню важкості", – йдеться у ранковому зведенні оперативного командування "Південь" у Facebook. Ракетного удару було завдано і по Кривому Рогу.

Увечері на Київщині спрацювала ППО, в Чорнобаївці через обстріли ситуація критична. Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що за минулу добу українські захисники ліквідували орієнтовно 150 окупантів. Позначку в 30 тисяч перетнуто - загальні втрати ворога з 24 лютого по 29 травня склали 30 150 осіб.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку", – зазначили в Генштабі. 

Мер тимчасово окупованого міста Мелітополь Іван Федоров закликав мешканців не брати псевдопаспорти Росії, які не визнаватимуться ані Україною, ані іншими демократичними державами.

Головна причина роздачі росіянами паспортів в тому, що вони хочуть примусово мобілізувати мелітопольців, повідомив Федоров.

"Співробітникам бюджетної сфери не можна співпрацювати з окупантами. Український уряд продовжить фінансувати бюджетників. Співробітники інших підприємств можуть працювати без наслідків кримінальної відповідальності за колаборацію… МДПУ і ТДАТУ (університети – ред.) залишаються українськими, їх перереєстровано на території Запоріжжя", – наголосив мер Мелітополя.

У найбільших бібліотеках Австрії, Латвії, Франції та Нідерландів завдяки проєкту “Українська книжкова поличка” з’явилися стенди з українськими книгами.

Сподіваємося, хороших новини ставатиме все більше.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також