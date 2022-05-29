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Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ

Загальні втрати особового складу – близько 30 150. 

Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото

За минулу добу українські захисники ліквідували орієнтовно 150 окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого по 29 травня склали 30 150 осіб.

Про це йдеться у даних Генерального штабу ЗСУ, оприлюднених у Facebook.

Інші втрати:

  • танки ‒ 1338 (+8) од., 
  • бойові броньовані машини ‒ 3270 (+12) од., 
  • артилерійські системи – 631 (+3) од., 
  • РСЗВ – 203, 
  • засоби ППО – 93 од.,
  • літаки – 207 (+0) од., 
  • гелікоптери – 174 (+0) од., 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1),
  • крилаті ракети –116 (+0),
  • кораблі/катери – 13 (+0) од.,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2240 (+14) од.,
  • спеціальна техніка – 48 (+0).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку", – зазначили в Генштабі. 

Нагадаємо, корабельні угруповання Росії в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів, а під її прикриттям пробують організовувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний та дістати з води десантний швидкісний катер типу "Раптор". Після підняття його хочуть відправити в пункт базування Донузлав. 

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