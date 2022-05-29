Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські захисники ліквідували орієнтовно 150 окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого по 29 травня склали 30 150 осіб.
Про це йдеться у даних Генерального штабу ЗСУ, оприлюднених у Facebook.
Інші втрати:
- танки ‒ 1338 (+8) од.,
- бойові броньовані машини ‒ 3270 (+12) од.,
- артилерійські системи – 631 (+3) од.,
- РСЗВ – 203,
- засоби ППО – 93 од.,
- літаки – 207 (+0) од.,
- гелікоптери – 174 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1),
- крилаті ракети –116 (+0),
- кораблі/катери – 13 (+0) од.,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2240 (+14) од.,
- спеціальна техніка – 48 (+0).
Нагадаємо, корабельні угруповання Росії в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів, а під її прикриттям пробують організовувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний та дістати з води десантний швидкісний катер типу "Раптор". Після підняття його хочуть відправити в пункт базування Донузлав.