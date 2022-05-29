Лівий проїзд на дорозі Київ-Чоп біля села Стоянка у Київській області відкрито.

Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Відтак рух вантажівок по Житомирській трасі відновлено.

“Дорожникам знадобилося менш як два місяці аби на залишках старих конструкцій звести тимчасову прогонову споруду, влаштувати монолітну плиту прогонової будови та покласти шар асфальтобетону. На дорозі поновлено розмітку та встановлено дорожні знаки”, – зазначив він.

Тимошенко додав, що цей міст через річку Ірпінь було підірвано в перші дні вторгнення росіян в Україну. Це завадило окупантам просунутися в бік столиці.

Фото: Телеграм-канал Кирила Тимошенка

Відновлення доріг почалося одразу після звільнення Київської області, будували тимчасові переправи та об’їзди.

Тимчасовий міст біля Стоянки звели у середині квітня, але рухатися ним могли тільки легкові авто, а от вантажівки мали їхати в об'їзд.

Наступний етап роботи – правий проїзд мосту. “Завершити роботи плануємо восени”, – сказав Тимошенко.

Фото: Телеграм-канал Кирила Тимошенка

Нагадаємо, Чернігівська облвійськадміністрація спільно з підрозділами ЗСУ вже найближчим часом візьметься за монтаж тимчасового переїзду через Десну.