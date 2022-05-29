Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS, – nytimes.com
Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS, – nytimes.com
Петра Порошенка не пропустили через кордон на Парламентську асамблею країн НАТО - Геращенко
Петра Порошенка не пропустили через кордон на Парламентську асамблею країн НАТО - Геращенко
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
В Україну вже надійшли САУ М109, - Резніков
В Україну вже надійшли САУ М109, - Резніков
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Унаслідок “прильотів” на Сумщину постраждалих немає, – Живицький
ГоловнаСуспільствоЖиття

Під Києвом відновили для вантажівок рух через річку Ірпінь

Завершення робіт планується восени.

Під Києвом відновили для вантажівок рух через річку Ірпінь
Фото: Телеграм-канал Кирила Тимошенка

Лівий проїзд на дорозі Київ-Чоп біля села Стоянка у Київській області відкрито.

Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Відтак рух вантажівок по Житомирській трасі відновлено.

“Дорожникам знадобилося менш як два місяці аби на залишках старих конструкцій звести тимчасову прогонову споруду, влаштувати монолітну плиту прогонової будови та покласти шар асфальтобетону. На дорозі поновлено розмітку та встановлено дорожні знаки”, – зазначив він.

Тимошенко додав, що цей міст через річку Ірпінь було підірвано в перші дні вторгнення росіян в Україну. Це завадило окупантам просунутися в бік столиці.

Фото: Телеграм-канал Кирила Тимошенка

Відновлення доріг почалося одразу після звільнення Київської області, будували тимчасові переправи та об’їзди.

Тимчасовий міст біля Стоянки звели у середині квітня, але рухатися ним могли тільки легкові авто, а от вантажівки мали їхати в об'їзд.

Наступний етап роботи – правий проїзд мосту. “Завершити роботи плануємо восени”, – сказав Тимошенко.

Фото: Телеграм-канал Кирила Тимошенка

Нагадаємо, Чернігівська облвійськадміністрація спільно з підрозділами ЗСУ вже найближчим часом візьметься за монтаж тимчасового переїзду через Десну

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також