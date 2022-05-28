У Києві на Михайлівській площі відкрилася виставка знищеної техніки окупантів.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Там встановили розбиті танки та БМП, а також інше воєнне обладнання, яке окупанти використовували у війні проти України.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що ідея створити виставку з’явилася завдяки суспільному інтересу українців.

«Ми проїжджаємо дуже часто по Київській області і бачимо наскільки багато людей зупинялося біля розбитої техніки, наскільки це викликає великий інтерес, як в Україні, так і за межами країни», – зазначив він.

Фото: МВС

Більшість техніки, що представлена на виставці, привезли саме з передмістя столиці. Її використовували росіяни під час битви за Київ.

Фото: МВС

Усі експонати – потрощені і спалені. «Це нагадування нам усім, що війна, її гаряча фаза ще триває. Розслаблятися ще рано. Війна триває. І зараз складні бої на Донеччині та Харківщині», – заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Фото: МВС

Надалі схожі виставки організовуватимуть не лише в інших українських містах, а й за кордоном.

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 28 травня російська армія втратила близько 30 000 солдатів, 1330 танків, 3258 бойових броньованих машин, 628 артилерійських систем, 207 літаків, 503 безпілотників і 116 крилатих ракет.