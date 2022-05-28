Росармія веде активні бойові дії на 5 напрямках, - Генштаб

Загарбники хочуть оточити українські війська в районах міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк та вийти на адміністративний кордон Луганщини.

Російська армія веде активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

В українському командуванні кажуть - основною метою окупантів є оточити наші війська в районах міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк та вийти на адміністративний кордон Луганської області.

Станом на 18:00 28 травня ситуація на інших напрямках така:

Білорусь до 31 серпня ввела тимчасові обмеження на в’їзд і перебування у прикордонних з Україною районах (Брагінському, Лоївському та Хойницькому) Гомельської області. Це зроблено для посиленого адміністративно-поліцейського та контррозвідувального режимів;

до 31 серпня ввела тимчасові обмеження на в’їзд і перебування у прикордонних з Україною районах (Брагінському, Лоївському та Хойницькому) Гомельської області. Це зроблено для посиленого адміністративно-поліцейського та контррозвідувального режимів; на Сіверському напрямку РФ утримує війська на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. Загарбники чотири рази обстрілювали з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубичевська. А літак оперативно-тактичної авіації з повітряного простору Курської області завдав ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту на території Сумщини;

РФ утримує війська на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. Загарбники чотири рази обстрілювали з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубичевська. А літак оперативно-тактичної авіації з повітряного простору Курської області завдав ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту на території Сумщини; щоб уточнити положення українських військ, Росія вела повітряну розвідку за допомогою БпЛА у Чернігівській і Сумській областях;

на Харківському напрямку росармія не допускає просування українських захисників і продовжує інженерне обладнання позицій у районі на захід від населеного пункту Козача Лопань;

росармія не допускає просування українських захисників і продовжує інженерне обладнання позицій у районі на захід від населеного пункту Козача Лопань; на Слов’янському окупанти продовжують перекидати залізницею озброєння, військову техніку та інші матеріальні засоби з території РФ у район Куп’янська Харківської області. Ворог, провівши дорозвідку безпілотними авіаційними комплексами, обстріляв з артилерії позиції наших бійців у районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха, Довгеньке, Діброва та завдав авіаційного удару вертольотами у районі населеного пункту Довгеньке. Загарбники пробували наступати за підтримки артилерії в районі населеного пункту Пасіка, однак успіху не мали і відішли;

окупанти продовжують перекидати залізницею озброєння, військову техніку та інші матеріальні засоби з території РФ у район Куп’янська Харківської області. Ворог, провівши дорозвідку безпілотними авіаційними комплексами, обстріляв з артилерії позиції наших бійців у районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха, Довгеньке, Діброва та завдав авіаційного удару вертольотами у районі населеного пункту Довгеньке. Загарбники пробували наступати за підтримки артилерії в районі населеного пункту Пасіка, однак успіху не мали і відішли; на Лиманському літаки ворожої штурмової авіації завдали трьох авіаційних ударів у районі населеного пункту Діброва;

літаки ворожої штурмової авіації завдали трьох авіаційних ударів у районі населеного пункту Діброва; на Сєвєродонецькому росармія вела наступ у напрямку Борівського, зазнала втрат і відійшла на раніше зайняті позиції;

росармія вела наступ у напрямку Борівського, зазнала втрат і відійшла на раніше зайняті позиції; на Бахмутському росіяни безуспішно намагаються покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Тут тривають бойові дії;

росіяни безуспішно намагаються покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Тут тривають бойові дії; на Авдіївському окупанти завдавали інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення, бойові дії ще тривають. Зазнали авіаційних ворожої штурмової авіації Авдіївка, Веселе та Кам’янка;

окупанти завдавали інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення, бойові дії ще тривають. Зазнали авіаційних ворожої штурмової авіації Авдіївка, Веселе та Кам’янка; на Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ вели контрбатарейну боротьбу і здійснювали вогневе ураження українських військ;

, та війська РФ вели контрбатарейну боротьбу і здійснювали вогневе ураження українських військ; на Південнобузькому рашисти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів;

рашисти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів; в акваторії Чорного моря в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

У Генштабі також повідомили, що російські окупаційні війська після наступу Сил оборони України зазнали втрат і зайняли оборону поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Тривають бойові дії.

"Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших. Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони", - додали в штабі.

Нагадаємо, за інформацією очільника Міноборони, Україна отримала 155 мм самохідні артилерійські системи М109 однієї з модифікацій.

Станом на 28 травня росармія втратила в Україні вже 30 тисяч своїх солдатів.