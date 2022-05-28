Росармія веде активні бойові дії на 5 напрямках, - Генштаб

Російська армія веде активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
В українському командуванні кажуть - основною метою окупантів є оточити наші війська в районах міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк та вийти на адміністративний кордон Луганської області.
Станом на 18:00 28 травня ситуація на інших напрямках така:
- Білорусь до 31 серпня ввела тимчасові обмеження на в’їзд і перебування у прикордонних з Україною районах (Брагінському, Лоївському та Хойницькому) Гомельської області. Це зроблено для посиленого адміністративно-поліцейського та контррозвідувального режимів;
- на Сіверському напрямку РФ утримує війська на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. Загарбники чотири рази обстрілювали з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубичевська. А літак оперативно-тактичної авіації з повітряного простору Курської області завдав ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту на території Сумщини;
- щоб уточнити положення українських військ, Росія вела повітряну розвідку за допомогою БпЛА у Чернігівській і Сумській областях;
- на Харківському напрямку росармія не допускає просування українських захисників і продовжує інженерне обладнання позицій у районі на захід від населеного пункту Козача Лопань;
- на Слов’янському окупанти продовжують перекидати залізницею озброєння, військову техніку та інші матеріальні засоби з території РФ у район Куп’янська Харківської області. Ворог, провівши дорозвідку безпілотними авіаційними комплексами, обстріляв з артилерії позиції наших бійців у районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха, Довгеньке, Діброва та завдав авіаційного удару вертольотами у районі населеного пункту Довгеньке. Загарбники пробували наступати за підтримки артилерії в районі населеного пункту Пасіка, однак успіху не мали і відішли;
- на Лиманському літаки ворожої штурмової авіації завдали трьох авіаційних ударів у районі населеного пункту Діброва;
- на Сєвєродонецькому росармія вела наступ у напрямку Борівського, зазнала втрат і відійшла на раніше зайняті позиції;
- на Бахмутському росіяни безуспішно намагаються покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Тут тривають бойові дії;
- на Авдіївському окупанти завдавали інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення, бойові дії ще тривають. Зазнали авіаційних ворожої штурмової авіації Авдіївка, Веселе та Кам’янка;
- на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ вели контрбатарейну боротьбу і здійснювали вогневе ураження українських військ;
- на Південнобузькому рашисти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів;
- в акваторії Чорного моря в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
У Генштабі також повідомили, що російські окупаційні війська після наступу Сил оборони України зазнали втрат і зайняли оборону поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Тривають бойові дії.
"Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших. Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони", - додали в штабі.
Нагадаємо, за інформацією очільника Міноборони, Україна отримала 155 мм самохідні артилерійські системи М109 однієї з модифікацій.
Станом на 28 травня росармія втратила в Україні вже 30 тисяч своїх солдатів.