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Зупинено роботу Слов'янської ТЕС

Слов'янська ТЕС перебуває під постійними обстрілами російських військ.

Зупинено роботу Слов'янської ТЕС
Слов'янська ТЕС
Фото: wikipedia.org

З 27 травня роботу Слов'янської ТЕС було зупинено з метою збереження життя і здоров'я персоналу станції, а також евакуації її працівників і членів їхніх сімей.

Відповідне рішення було ухвалене ПАТ "Донбасенерго", йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що такі заходи необхідні, оскільки в останні дні Миколаївська міська територіальна громада, де розташована ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку російських окупаційних військ.

Донбасенерго об'єднує дві електростанції: Слов'янську та Старобешівську ТЕС (остання з 2014 року розташована на непідконтрольній Україні території). Сумарна встановлена потужність Слов'янської ТЕС – 880 МВт.

Нагадаємо, 24 травня російські військові обстріляли Слов'янськ касетними снарядами.

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