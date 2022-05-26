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У Дії для бізнесу запустили єДекларацію, яка замінить 374 види різних дозвільних документів, - Федоров

"єДекларація навіть не потребує розгляду чиновника. Зручно, швидко та без нервів. Можна одразу почати працювати, а не чекати рішення 10 днів", - зазначив очільник Мінцифри.

У Дії для бізнесу запустили єДекларацію, яка замінить 374 види різних дозвільних документів, - Федоров
Фото: Макс Требухов

На порталі Дія запустили нову послугу для підприємців — єДекларація для бізнесу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На час воєнного стану вона замінить 374 види різних дозвільних документів. Наприклад, ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки", - розповів міністр. 

За його словами, єДекларацію можуть подати вже діючі ФОПи або керівники юридичних осіб, серед яких:

  • власники бізнесу, у яких закінчився термін дії дозвільних документів; 
  • ФОПи, які через війну змінили місце ведення бізнесу; 
  • підприємці, які змінили вид діяльності. 

 "єДекларація навіть не потребує розгляду чиновника. Зручно, швидко та без нервів. Можна одразу почати працювати, а не чекати рішення 10 днів", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, напередодні в застосунку "Дія" запустили нове опитування щодо володіння зброєю.

Днями на порталі та в застосунку з’явилася нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.

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