У Дії для бізнесу запустили єДекларацію, яка замінить 374 види різних дозвільних документів, - Федоров

"єДекларація навіть не потребує розгляду чиновника. Зручно, швидко та без нервів. Можна одразу почати працювати, а не чекати рішення 10 днів", - зазначив очільник Мінцифри.

На порталі Дія запустили нову послугу для підприємців — єДекларація для бізнесу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На час воєнного стану вона замінить 374 види різних дозвільних документів. Наприклад, ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки", - розповів міністр.

За його словами, єДекларацію можуть подати вже діючі ФОПи або керівники юридичних осіб, серед яких:

власники бізнесу, у яких закінчився термін дії дозвільних документів;

ФОПи, які через війну змінили місце ведення бізнесу;

підприємці, які змінили вид діяльності.

"єДекларація навіть не потребує розгляду чиновника. Зручно, швидко та без нервів. Можна одразу почати працювати, а не чекати рішення 10 днів", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, напередодні в застосунку "Дія" запустили нове опитування щодо володіння зброєю.

Днями на порталі та в застосунку з’явилася нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.