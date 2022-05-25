Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо захисту національної безпеки та безпеки критичної інфраструктури. Особлива увага приділяється недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у постачанні природного газу.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що за клопотанням ДБР слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

Фото: dbr.gov.ua

Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії.

Нагадаємо, у червні минулого року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам.

Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 млрд гривень. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.