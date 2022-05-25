Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо захисту національної безпеки та безпеки критичної інфраструктури. Особлива увага приділяється недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у постачанні природного газу.
Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що за клопотанням ДБР слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.
Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії.
Нагадаємо, у червні минулого року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам.
Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 млрд гривень. Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.