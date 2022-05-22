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Ще понад 11 тисячам споживачів відновили електропостачання, - Міненергетики

Через пошкодження від бойових дій і погодних умов залишаються знеструмленими майже 666 тисяч споживачів.

Ще понад 11 тисячам споживачів відновили електропостачання, - Міненергетики
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За минулу добу було відновлено електропостачання близько 11,1 тис. споживачів у Донецькій (8,6 тис.) і Миколаївській (2,5 тис.) областях.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

Газопостачання відновлено 385 абонентам.

"Станом на 22 травня через пошкодження, обумовлені в тому числі бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими близько 665,9 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 343 тис. споживачів, Луганській – понад 128 тис., Харківській — 99,4 тис. Унаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 22,8 тис. споживачів", - розповіли в міністерстві.

Понад 160 тисяч споживачів усе ще залишаються без газопостачання.

У відомстві кажуть - найскладніша ситуація з газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській і Харківській областях.

Нагадаємо, днями в Міненергетики повідомили, що майже 670 населених пунктів знеструмлені через бойові дії.

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