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За добу 245 людей вивезли з-під Маріуполя в Росію

Зокрема, депортували 32 дитини.

За добу 245 людей вивезли з-під Маріуполя в Росію
Фото: скрин відео

Депортація українців з Маріуполя та з розташованих поблизу фільтраційних таборів набирає обертів.

Про це в телеграмі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Депортація. Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору в Безіменне було депортовано 313 людей, зокрема 55 дітей. З фільтраційного пункту в с. Нікольське було депортовано на Росію 70 людей, зокрема 12 дітей. З фільтраційного пункту с. Безіменне було депортовано на Росію 175 людей, зокрема 17 дітей", - написав Андрющенко.

За його словами, депортація посилюється. 

"Фіксуємо пряму депортацію з Нікольського до Росії, чого раніше не відбувалось. Вважаємо, що це пов’язано з фактичним закриттям шляху для евакуації в бік Запоріжжя", - зауважив радник.

Раніше Андрющенко казав, що російські окупанти нарощують темпи вивезення чоловіків з Маріуполя до "фільтраційних таборів".

Нагадаємо, що в Маріуполі (Донецька область) російські окупанти ввели одноразові перепустки для пересування містом, для отримання яких треба записуватися в чергу. 

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