Росіяни прискорюють вивезення чоловіків з Маріуполя до фільтраційних таборів

Окупанти заявляють, що вже у липні-серпні їх буде "мобілізовано".

Російські окупанти нарощують темпи вивезення чоловіків з розбомбленого Маріуполя до "фільтраційних таборів".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Наразі за приблизними даними у таких таборах в Безіменному та Козацькому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків. Їх кількість зросла удвічі лише за останні два тижні. Жоден утримуваний у таборах не повернувся. Чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, в задусі та антисанітарії, піддаються тортурам та знущанням", - заявила Денісова.

За її словами, окупанти заявляють, що вже у липні-серпні їх буде "мобілізовано" до лав незаконних збройних формувань ОРДО.

"Для цього наших громадян примушують до написання заяв про отримання громадянства самопроголошеної псевдореспубліки або Росії. Захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - наголосила омбудсмен.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

За даними Денісової, Росія депортувала на свою територію вже понад 1,3 млн українців, за 20 травня - 17 306 людей.

Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео депортації цивільних з окупованого росіянами міста.