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Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін, - Блінкен

Держсекретар нагадав, що Путін намагався відібрати в українців незалежність.

Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін, - Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що світ підтримує українців, які вже 82 дні відстоюють своє право на свободу.

Про це Блінкен заявив в телевізійному інтерв'ю, повідомляє посольство США в Україні.

"Найголовніше: 82 дні українці відстоюють свою свободу. Вони відстоюють свій суверенітет. Світ так сильно підтримує їх. І ось що я можу вам сказати: Володимир Путін намагався відібрати у них незалежність, їхній суверенітет. На його думку, Україна не є незалежною державою; її потрібно приєднати до Росії. Ось про що йдеться", - сказав Блінкен.

Однак, держсекретар США вважає, що "можна сказати з великою впевненістю і переконанням, що суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін".

Нагадаємо, що 15 травня Блінкен повідомив, що посольство США у Києві відновить повноцінну роботу найближчим часом. Через війну дипломати працювали на території Польщі.

Також Блінкен запевнив, що союзники з НАТО мають намір продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію стільки, скільки це буде потрібно.

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