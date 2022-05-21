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Окупанти обстріляли з мінометів Чернігівщину

За даними військових, втрат немає.

Окупанти обстріляли з мінометів Чернігівщину
Фото: Пресслужба ДПСУ

Російські окупанти у суботу, 21 травня, обстріляли прикордонні території Чернігівської області з мінометів.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Близько 12:10-12:20 зафіксували 9 "приходів" з, ймовірно, міномета 120мм калібру в напрямку Грем’яча. Приблизно в той же час зафіксовано 6 "приходів" з міномета калібру 120-мм або ствольної артилерії в напрямку Миколаївки", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Зауважимо, що прикордонні райони Сумської і Чернігівської областей регулярно зазнають обстрілів з території Росії. 

Нагадаємо, що вранці 21 травня російські війська обстріляли Сумщину з території РФ. На щастя, обійшлося без втрат.

А 19 травня у Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі. У результаті вибуху водій отримав травму ноги.

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