​Михайло Макарук: «Ця війна триватиме не одне і не два покоління»

Також у інтерв’ю:
– OSINT: розвідка на основі відкритих джерел. Як це працює?
– Чому жіночі форуми – це клондайк для розвідки?
– Чому росіяни так погано спланували своє вторгнення?
– Чи «дострелила» до росіян інформація про великі втрати їхніх військ у війні проти України?
– Чому в Олексія Арестовича важка і невдячна, але потрібна роль?
– Чи залишиться Росія існувати в її нинішньому вигляді і що робити з її ядерним арсеналом?
Нагадаємо, минулого тижня волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm за підтримки військового керівництва України випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ – «Воєнні злочинці РФ» та «Битий Рашизм». Перша призначена для використання виключно серед військових і містить здебільшого військові цілі, а друга – це колода для цивільного використання, персонажами якої є політики та пропагандисти РФ.