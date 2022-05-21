​Михайло Макарук: «Ця війна триватиме не одне і не два покоління»

Речник волонтерської спільноти InformNapalm розповів у інтерв’ю LB Live про те, як волонтери шукають та знаходять російських воєнних злочинців, чому одного фото може бути достатньо, щоб вирахувати місцеперебування ворога, чому росіяни бояться кадирівців і не забирають тіла своїх загиблих .

Також у інтерв’ю:

– OSINT: розвідка на основі відкритих джерел. Як це працює?

– Чому жіночі форуми – це клондайк для розвідки?

– Чому росіяни так погано спланували своє вторгнення?

– Чи «дострелила» до росіян інформація про великі втрати їхніх військ у війні проти України?

– Чому в Олексія Арестовича важка і невдячна, але потрібна роль?

– Чи залишиться Росія існувати в її нинішньому вигляді і що робити з її ядерним арсеналом?

Нагадаємо, минулого тижня волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm за підтримки військового керівництва України випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ – «Воєнні злочинці РФ» та «Битий Рашизм». Перша призначена для використання виключно серед військових і містить здебільшого військові цілі, а друга – це колода для цивільного використання, персонажами якої є політики та пропагандисти РФ.