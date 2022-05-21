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Будемо забирати їх додому, - Зеленський про захисників Маріуполя

Президент зазначив, що багато що залежить від ООН та Червоного Хреста.

Будемо забирати їх додому, - Зеленський про захисників Маріуполя
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, які були виведені зі заводу Азовсталь, потім мають бути звільнені за процедурою обміну.  

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю українським журналістам. 

"Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало це всім заблокованим на "Азовсталі". Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, "Червоний хрест", Росія, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну. На сьогодні я думаю так: закінчиться процес – вивезення, виведення (захисників) і підготовки до діалогу, до обміну тощо... Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити разом із партнерами, які брали на себе відповідальність", - сказав президент.

Зеленський також раніше заявив, що багато українських льотчиків загинуло під час доставки на Азовсталь води та їжі й евакуації поранених.

Нагадаємо, що у зверненні командир "Азова" Денис Прокопенко зауважив, що влада України віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців.

16 травня до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених з Азовсталі. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

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