Будемо забирати їх додому, - Зеленський про захисників Маріуполя

Президент зазначив, що багато що залежить від ООН та Червоного Хреста.

Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, які були виведені зі заводу Азовсталь, потім мають бути звільнені за процедурою обміну.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю українським журналістам.

"Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало це всім заблокованим на "Азовсталі". Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, "Червоний хрест", Росія, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну. На сьогодні я думаю так: закінчиться процес – вивезення, виведення (захисників) і підготовки до діалогу, до обміну тощо... Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити разом із партнерами, які брали на себе відповідальність", - сказав президент.

Зеленський також раніше заявив, що багато українських льотчиків загинуло під час доставки на Азовсталь води та їжі й евакуації поранених.

Нагадаємо, що у зверненні командир "Азова" Денис Прокопенко зауважив, що влада України віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців.

16 травня до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених з Азовсталі. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.