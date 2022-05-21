Перемога буде кривава, але кінцівка війни точно буде в дипломатії, - Зеленський

Деякі питання не можна буде вирішити ніде, крім столу переговорів, вважає президент.

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна між Росією і Україною завершиться перемогою українців, але підсумкові питання будуть вирішені за столом переговорів.

Про це йдеться в інтерв'ю Зеленського українським тележурналістам.

За словами Зеленського, раніше він думав, що закінчити війну можна "суто діалогом" і що у цього є "відповідний термін", в якому можна буде знайти "відповіді на багато питань і багато рішень".

"А зараз це (переговори між Україною і Росією - ред.) як автомобіль, не бензиновий і не електрокар, гібрид, тому і війна така, складна, і перемога буде дуже складна, вона буде і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії. Я впевнений в цьому", - сказав Зеленський.

Зеленський вважає, що деякі питання між Україною і Росією не можна буде вирішити ніде, крім столу переговорів.

"Тому що ми хочемо повернути все, а Росія хоче все не віддати, іншими словами – нічого не віддати", - додав президент.

Нагадаємо, що премʼєр Італії Маріо Драгі заявив, що важливо підтримувати тиск на Росію шляхом економічних санкцій, "тому що ми повинні посадити Москву за стіл перемовин".

Станом на зараз перемовний процес між Україною та РФ призупинено. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що поки Росія не готова повністю звільнити землі України, наша переговорна платформа – це зброя, санкції та гроші.

Попередній очний раунд переговорів Україна та РФ мали 29 березня в Стамбулі. Після цього перемовини відбувалися в онлайн-форматі.