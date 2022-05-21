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Рада не розглядатиме законопроєкт "слуг" про позбавлення громадянства військовозобов'язаних за виїзд з України

Баланс між суспільним запитом та Конституцією відновлено, уточнила Совгиря.

Рада не розглядатиме законопроєкт "слуг" про позбавлення громадянства військовозобов'язаних за виїзд з України
Фото: dpsu.gov.ua

Депутати відкликають підписи під законопроєктом №7381, який пропонує позбавляти громадянства України тих військовозобов'язаних, хто виїхав з країни й протягом місяця не повернувся.

Про це в Telegram повідомила представник Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

"Законопроєкт 7381 про позбавлення громадянства через неповернення з-за кордону, зареєстрований у парламенті днями, розглядатися не буде. Колеги відкликають свої підписи під законопроєктом. Чому законопроєкт не може бути ухвалений, колегам пояснила. Баланс між суспільним запитом та Конституцією відновлено", - написала вона. 

Зазначимо, що народні депутати 17 травня зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дій в умовах воєнного часу для зміцнення економіки та обороноздатності держави" (№7381). Документ передбачав позбавлення українського громадянства тих військовозобов'язаних, які виїхали за кордон під час воєнного стану та не повернулись упродовж 30 днів.

Законопроєкт внесли нардепи з фракції "Слуга народу": Мар'яна БезуглаГеоргій МазурашуОлександр Федієнко.

Зазначимо, що згідно із законом «Про громадянство України» втрата громадянства може бути в таких випадках: добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави; добровільний вступ на військову службу іншої держави.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів – до 23 серпня.

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