Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
ГоловнаСуспільствоВійна

На окупованому Донбасі Росія планує мобілізацію жінок, - Денісова

Окупантів цікавлять такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра.

На окупованому Донбасі Росія планує мобілізацію жінок, - Денісова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України приховану мобілізацію, а до лав російської армії планують призвати навіть жінок. 

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.

За її словами, на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей у межах "мобілізації" окупанти вимагають від керівників місцевих підприємств провести "звірку даних" жінок віком від 18 до 45 років. Окупантів цікавлять такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник.

Денісова зазначила, що прихована мобілізація проходить також у Криму. Усіх чоловіків віком до 60 років, прописаних у Саках і Сакському районі, з 16 до 20 травня викликають до військкомату для звірки.

Нагадаємо, що в окупованому Криму триває вже 15-та призовна кампанія, започаткована Російською Федерацією.

23 квітня ГУР повідомило, що окупанти розпочали примусову мобілізацію, зокрема медиків, на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також