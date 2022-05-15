На окупованому Донбасі Росія планує мобілізацію жінок, - Денісова

Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України приховану мобілізацію, а до лав російської армії планують призвати навіть жінок.

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.

За її словами, на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей у межах "мобілізації" окупанти вимагають від керівників місцевих підприємств провести "звірку даних" жінок віком від 18 до 45 років. Окупантів цікавлять такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник.

Денісова зазначила, що прихована мобілізація проходить також у Криму. Усіх чоловіків віком до 60 років, прописаних у Саках і Сакському районі, з 16 до 20 травня викликають до військкомату для звірки.

Нагадаємо, що в окупованому Криму триває вже 15-та призовна кампанія, започаткована Російською Федерацією.

23 квітня ГУР повідомило, що окупанти розпочали примусову мобілізацію, зокрема медиків, на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.