Жінки хочуть попросити Ердогана об’єднати з президентом Китаю зусилля з порятунку захисників Маріуполя.

Дружини та матері захисників Азовсталі вилетіли до Туреччини. Вони хочуть подякувати президентові Реджепу Ердогану за його зусилля з порятунку життів оборонців Маріуполя.

Також жінки мають намір попросити президента Туреччини об'єднати зусилля у справі порятунку життів українських військових, котрі тримають оборону на Азовсталі, із президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

"Сподіваємося, що президент Китаю Сі Цзіньпін і президент Туреччини Реджеп Ердоган приєднаються до своєї влади для порятунку наших воїнів з пекла", – зазначають українки.

З аеропортів Кишинева та Варшави до Стамбула вирушають дружина бійця 36-ї бригади морської піхоти Ольга Бойко, дружина бійця спецпідрозділу полку "Азов" Наталія Зарицька, дружина прикордонника Ольга Керод і мати бійця "Азова" Наталія Кравцова.

Напередодні родини захисників Маріуполя закликали Китай допомогти в евакуації українських військових із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь". Вивезти наших бійців за процедурою екстракції могли б до Туреччини, але потрібно переконати Росію.

Нагадаємо, росіяни не дають вивезти з території підприємства навіть поранених та загиблих бійців. На Азовсталі перебувають, зокрема, бійці "Азова", 36-ї бригади морської піхоти, прикордонники, правоохоронці.

Україна просить обміняти людей із важкими пораненнями на військовополонених росіян. Поки що мова йде про евакуацію 60 людей, стан яких важкий.

Посередництво в евакуації українців з Азовсталі пропонували кілька країн, зокрема, Туреччина та Греція, однак росіяни не погоджуються на пропоновані умови.