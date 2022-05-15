Посольство Індії повертається до Києва

13 березня вони виїхали з Києва.

Посольство Індії у Києві відновить свою роботу у вівторок, 17 травня.

Про це посольство повідомило у Twitter.

"Раді анонсувати повернення посольства Індії в Київ скоро. Посольство відновить свою роботу в Києві починаючи від 17 травня 2022", - йдеться у повідомленні.

Glad to announce the return of Embassy of India to Kyiv soon. The Embassy will resume its operation in Kyiv with effect from May 17, 2022.@MFA_Ukraine @MEAIndia @DDNewslive @DDNational @PTI_News — India in Ukraine (@IndiainUkraine) May 14, 2022

Посольство було тимчасово переміщене до Варшави 13 березня з міркувань безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.

Зазначимо, що посольства іноземних держав в Україні поступово повертаються до своїх постійних місць розміщення в Києві. Станом на 14 травня вже 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві.