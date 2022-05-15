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Посольство Індії повертається до Києва

13 березня вони виїхали з Києва.

Посольство Індії повертається до Києва
Фото: Укрінформ

Посольство Індії у Києві відновить свою роботу у вівторок, 17 травня.

Про це посольство повідомило у Twitter.

"Раді анонсувати повернення посольства Індії в Київ скоро. Посольство відновить свою роботу в Києві починаючи від 17 травня 2022", - йдеться у повідомленні.

Посольство було тимчасово переміщене до Варшави 13 березня з міркувань безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.

Зазначимо, що посольства іноземних держав в Україні поступово повертаються до своїх постійних місць розміщення в Києві. Станом на 14 травня вже 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві.

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