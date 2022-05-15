Посольство Індії повертається до Києва

Посольство Індії у Києві відновить свою роботу у вівторок, 17 травня.
Про це посольство повідомило у Twitter.
"Раді анонсувати повернення посольства Індії в Київ скоро. Посольство відновить свою роботу в Києві починаючи від 17 травня 2022", - йдеться у повідомленні.
Glad to announce the return of Embassy of India to Kyiv soon. The Embassy will resume its operation in Kyiv with effect from May 17, 2022.@MFA_Ukraine @MEAIndia @DDNewslive @DDNational @PTI_News— India in Ukraine (@IndiainUkraine) May 14, 2022
Посольство було тимчасово переміщене до Варшави 13 березня з міркувань безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.
Зазначимо, що посольства іноземних держав в Україні поступово повертаються до своїх постійних місць розміщення в Києві. Станом на 14 травня вже 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві.