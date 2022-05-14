Корнієнко: в Раді готують закон про очищення влади від колаборантів

У парламенті працюють над законопроєктом, який передбачає заборону колаборантам займати виборні посади, зокрема й бути депутатами.

Про це заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

«Звісно ж до такого рішення треба підходити обережно, тому що наразі такої практики немає. Світова демократія каже, що виборні посади не можна обмежувати, люди мають обирати будь-кого. Але для нас це питання не просто демократії та стандартів, а питання національної безпеки», – сказав перший віцеспікер.

На його думку, до чинного переліку причин, за яких депутат втрачає мандат, варто додати пункт про співпрацю з агресором.

Корнієнко наголосив, що закон не має зворотної дії та в разі ухвалення не означатиме автоматичного позбавлення мандатів членів колишньої ОПЗЖ. Але все ж таки сприятиме очищенню влади від колаборантів.

«По-перше, це можливість уникнути такої загрози у майбутньому. По-друге, це підстава позбавити мандату колаборантів з чинного складу парламенту. Й не слід забувати про традиційний механізм – вирок суду. Серед членів ОПЗЖ вже не один депутат з підозрами та потенційними підозрами», – констатував перший віцеспікер.

Також він вважає, що позбавлення мандату слід пов’язувати із забороною партії: якщо партія заборонена, то депутати від неї мають автоматично втрачати мандат.

«Зрозуміло, що ми маємо діяти у правовому полі, але в історії Верховної Ради різних скликань все ж таки були політико-правові рішення. Наприклад, таким рішенням було відсторонення Януковича від влади», – підсумував Корнієнко.