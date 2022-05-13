Стефанчук анонсував черговий виступ закордонного політика в Раді: "Я гадаю, ви будете приємно здивовані"

Уже майже 15 спікерів побували в Україні.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що виступи керівників парламентів, урядів держав Європи та світу буде продовжено.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже ціла низка лідерів європейських і світових столиць звернулась... із проханням виступити у стінах парламенту", - сказав Стефанчук.

Він анонсував черговий виступ закордонного політика наступного тижня.

"Я гадаю, що наступного тижня ви будете приємно здивовані новим гостем… Тому, що відбуватиметься у нас наступного пленарного засідання", - зазначив Стефанчук.

За його словами, "вже майже 15 спікерів побували в Україні" і на власні очі побачили, до чого призводять дії російських агресорів.

"Вони фактично стали нашими адвокатами у своїх країнах і проводять всі необхідні рішення для підтримки України", - підсумував Стефанчук.

Нагадаємо, 3 травня в Раді виступив прем'єр Великобританії Борис Джонсон із відеопромовою. Того ж дня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою і запросив його виступити перед українським парламентом.