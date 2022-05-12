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​Нормалізація відносин з Путіним більше неможлива, – Борис Джонсон

Російського президента необхідно зупинити.

​Нормалізація відносин з Путіним більше неможлива, – Борис Джонсон
Борис Джонсон
Фото: ОПУ

Велика Британія не розуміє, як тепер можна нормалізувати відносини з президентом Росії Володимиром Путіним

Про це прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив в ефірі LBC Radio.

На його думку, якщо зараз знову починати вести розмови з Кремлем, то може повторитися 2014 рік, коли Росія окупувала Крим і сприяла створенню так званих "ДНР" та "ЛНР". 

"Зараз покаяння буде дуже непростим для Володимира Путіна... Вважаю, немає нічого неможливого, але я просто не можу зрозуміти, як ми тепер можемо нормалізувати відносини з Путіним", – заявив він. 

Борис Джонсон нагадав, що у 2014 році переважна більшість країн засудила окупацію Криму та не визнала його російським. Були введені санкції проти РФ, але водночас країни ЄС "ніби почати розмовляти з Путіним про майбутнє". 

"І Путін в основному використовував це як спосіб "провертати ніж" в Україні… Його потрібно зупинити, і саме це Велика Британія і намагається зробити, даючи українцям всю можливу військову підтримку для самозахисту. І ми продовжимо це робити ", – підсумував Джонсон. 

Нагадаємо, на зустрічі лідерів "Великої сімки" Борис Джонсон говорив про те, що Україна потребує більше наступальної зброї для того, аби відбити окуповані території у російських окупантів.

До слова, Велика Британія пообіцяла надати Україні нову військову допомогу на 1,3 млрд фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів). 

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