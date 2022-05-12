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Україна арештувала російських і білоруських активів майже на 17 млрд грн, - БЕБ

Нині, наприклад, співробітники бюро наклали арешт на 158 одиниць автомобілів і спецтехніки.

Україна арештувала російських і білоруських активів майже на 17 млрд грн, - БЕБ
Фото: Пресслужба Бюро економічної безпеки

Приблизна вартість арештованих активів Росії та Білорусі (серед них - вагони, товарно-матеріальні цінності, грошові кошти та ін.) становить близько 17 млрд грн.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

12 травня, до прикладу, співробітники БЕБ наклали арешт на 158 одиниць автомобілів і спецтехніки - Бюро викрило службових осіб низки підприємств в умисному ухиленні від сплати податків.

"Встановлено, що в період 2021-2022 років службові особи українського товариства з іноземними інвестиціями, яке є імпортером та офіційним дистриб’ютором автомобільної та іншого роду техніки виробництва Республіки Білорусь, за попередньою змовою з декількома підприємствами-дилерами здійснили передачу автомобілів", - розповіли в БЕБ.

За інформацією установи, затримані організували схему з часткового відчуження транспорту. Вони підписували лише акти прийому-передачі, та не відображали проведені господарські операції в податковому та бухгалтерському обліку. Таким чином відчужили 47 транспортних засобів на суму близько 105 млн грн.

"У результаті використання такої схеми підприємці ухилилися від сплати податків на понад 10 млн грн. У межах кримінального провадження, за результатами санкціонованих обшуків, ухвалою суду накладено арешт на 158 одиниць автомобілів та спецтехніки орієнтовною вартістю 220 млн грн, а також на рахунки українського товариства", - зазначили в бюро.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у квітні БЕБ виявило на Одещині майже 350 одиниць техніки, яка належить російським і білоруським підприємствам.

Того самого місяця співробітники Бюро викрили керівництво одного із гірничо-збагачувальних комбінатів України в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн. 

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