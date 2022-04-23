Суд наклав арешт на гірнично-збагачувальний комбінат російського мільярдера

Керівництво комбінату підозрюють в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн.

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили керівництво одного із гірничо-збагачувальних комбінатів України в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн. А суд наклав арешт на 100% корпоративних прав товариства та на рахунки зазначеного підприємства у банках.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств Російської Федерації та Республіки Білорусь, хоча за документами постачало сировину нібито австрійській компанії. Вартість реалізованої продукції, за даними БЕБ, було умисно занижено на загальну суму понад 56 млн грн, що призвело до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн.

Директору гірничо-збагачувального комбінату за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток повідомили про підозру.

За даними “Економічної правди”, йдеться про ТОВ "Демурінський ГЗК". Комбінат розробляє Вовчанське родовище на Дніпропетровщині і зареєстрований на кіпрську офшорну компанію "Лімпіеза Лімітед", кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер Михайло Шелков (статки - 1,5 млрд доларів).

Шелков – заступник голови ради директорів російської "ВСМПО-Авісма", найбільшого російського постачальника титану. У минулому очолював одну з дочок "Рособоронекспорта" під керівництвом Сергія Чемезова, підсанкційного олігарха, який зараз очолює компанію-гіганта з виробництва зброї "Ростєх".

Україна запровадила санкції проти Шелкова влітку 2021 року.