Укрпошта випустить нову марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!"

Після ажіотажу з продажем поштових марок "Русскій воєнний корабль, іді..." Укрпошта вирішила випустити марку зі схожим зображенням та надписом "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!".

Про це повідомляється на офіційній сторінці пошти в Фейсбук.

"У травні запрезентуємо новий філателістичний витвір як продовження попереднього випуску. Все почалося з фрази «Русскій воєнний корабль, іді …!», а закінчилося тим, що він справді пішов. Тож наступний аркуш матиме логічну назву — «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!", - сказано в повідомлені.⠀Він включатиме марки з подвигом ЗСУ та купони, на яких відтворено зображення першої марки з кораблем. Тобто дві знакові події в одному випуску.

Загальний тираж — 5 млн примірників з внутрішнім та міжнародним номіналами.

Нагадаємо, Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану "Русскій воєнний корабль, іді..." 12 квітня. Тираж склав 1 млн екземплярів у двох номіналах. Наступного дня ракетний крейсер, який був зображений на ній був потоплений українськими військовими.

Марку почали перепродавати за тисячі доларів США.

За 5 днів українці розкупили майже пів мільйона екземплярів. Через великий ажіотаж продаж марок обмежили.

Поштову марку з російським кораблем продали на благодійному аукціоні за 5 млн грн.