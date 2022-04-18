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Укрпошта обмежила продаж марки "Русскій воєнний корабль, іді..." через великий ажіотаж

Відтепер одна людина зможе купити не більш ніж 30 марок.

Укрпошта обмежила продаж марки "Русскій воєнний корабль, іді..." через великий ажіотаж
Фото: Укрпошта

Укрпошта вводить обмеження на придбання марки "Русскій воєнний корабль, іді..." через великий ажіотаж. Про це повідомляє УП.

Віднині можна купити не більш ніж 5 листів (1 лист = 6 марок) будь-якого номіналу в одні руки. Також Укрпошта скасовує всі замовлення в інтернет-магазині.⠀

"Перепрошуємо за незручності, які виникали під час онлайн-замовлень. Просимо дочекатися запуску оновленого поштового маркету цього тижня, щоб зробити замовлення знову, але вже набагато зручніше", – наголошує Укрпошта.

Згодом покупці отримають додаткове повідомлення й зможуть замовити марки повторно, проте не більш ніж 3 листи на 1 замовлення. Багато покупок з однієї адреси будуть блокуватись.⠀

Українці розкупили майже пів мільйона екземплярів поштової марки "Русскій воєнний корабль, іді…" за 5 днів з моменту запуску.

Тираж марки склав 1 мільйон і додруковувати його не планують. "Ми вже маємо ідеї й готуємо нові випуски, але поки що просимо зберігати холодний розум під час купівлі марок з кораблем. Нехай вони дістануться якомога більшій кількості людей, а не якомога більше листів одній людині", – наголошує Укрпошта.

Через ажіотаж навколо легендарної марки дехто почав перепродувати її за завищеними цінами.

"Деякі люди починають продавати куплене за спекуляційними цінами. Наприклад, на Ebay вже можна купити конверт з маркою за $1000. Але Укрпошта не підтримує це та будь-які благодійні або інші ініціативи з маркою (крім аукціону на Prozorro). Адже простежити, куди йдуть кошти з продажу марок, неможливо", – каже поштовий оператор.

Оператор також зазначив, що поштові марки з кораблем вже є в усіх обласних центрах України, крім Херсонщини, Криму, Донеччини та Луганщини. Для цих тимчасово окупованих областей залишили резерв марок із легендарною фразою.

Нагадаємо, у конкурсі на створення марки, який було оголошено 1 березня, взяли участь майже 500 художників. Проголосували майже 8000 респондентів. Автор ескізу-переможця родом з Криму. Зараз Борис Грох мешкає у Львові.

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