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"Повернись живим" придбав для українських воїнів 51 новий пікап Fiat на понад 1 млн євро

Техніку відправлять 68-й окремій єгерській бригаді.

"Повернись живим" придбав для українських воїнів 51 новий пікап Fiat на понад 1 млн євро
Фото: facebook.com/Тарас Чмут

Фонд допомоги українським військовим "Повернись живим" придбав для українських воїнів 51 новий пікап Fiat на суму понад 1 млн євро. Техніка призначена передусім для Корпусу резерву та мобільних груп ППО з ПЗРК та протитанкістів з ПТРК.  Авто відправлять 68-й окремій єгерській бригаді.

Про це повідомив голова фонду Тарас Чмут.

Волонтер наголосив, що автомобілі: пікапи, джипи, буси, – одна з найбільших потреб армії зараз. Команда "Повернись живим" за перший місяць повномасштабної війни вже передала кілька десятків автівок і надалі планує збільшувати об’єми та кількості допомоги. 

Чмут зазначив, що 51 пікап – це 1026500 євро, тобто близько 20 тис. євро за один автомобіль, сплачених офіційно. 

"Але нова машина – це нова машина. Це та, яка, для початку, доїде своїм ходом у війська. Не стане в полі, коли потрібно летіти на завдання. Не потребує 24/7 пошуку запчастин та доставки їх тижнями, не потребує більше уваги аніж дає користі. Ми це вже проходили в 2014/15-х роках…  І тут однозначна перевага або за новими або дуже свіжими авто", – пояснив Тарас Чмут. 

Раніше у квітні "Повернись живим" за тиждень придбав для українських воїнів обладнання на суму понад 313 млн грн.

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