Фонд допомоги українським військовим "Повернись живим" придбав для українських воїнів 51 новий пікап Fiat на суму понад 1 млн євро. Техніка призначена передусім для Корпусу резерву та мобільних груп ППО з ПЗРК та протитанкістів з ПТРК. Авто відправлять 68-й окремій єгерській бригаді.

Про це повідомив голова фонду Тарас Чмут.

Волонтер наголосив, що автомобілі: пікапи, джипи, буси, – одна з найбільших потреб армії зараз. Команда "Повернись живим" за перший місяць повномасштабної війни вже передала кілька десятків автівок і надалі планує збільшувати об’єми та кількості допомоги.

Чмут зазначив, що 51 пікап – це 1026500 євро, тобто близько 20 тис. євро за один автомобіль, сплачених офіційно.

"Але нова машина – це нова машина. Це та, яка, для початку, доїде своїм ходом у війська. Не стане в полі, коли потрібно летіти на завдання. Не потребує 24/7 пошуку запчастин та доставки їх тижнями, не потребує більше уваги аніж дає користі. Ми це вже проходили в 2014/15-х роках… І тут однозначна перевага або за новими або дуже свіжими авто", – пояснив Тарас Чмут.

Раніше у квітні "Повернись живим" за тиждень придбав для українських воїнів обладнання на суму понад 313 млн грн.