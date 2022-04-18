У Львові пролунала серія вибухів, Садовий повідомив про 5 прицільних ракетних ударів по місту

Мешканці чули чотири або п'ять вибухів поспіль.

Мешканці Львова чули серію вибухів. Про це повідомляють кореспонденти LB.ua з місця подій.

Оновлення. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ворог завдав 5 прицільних ударів по Львову. "Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з'ясовуємо", - написав він.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив про чотири ракетні удари і закликав мешканців залишатися в укриттях.

Фото: Микола Княжицький

Майже по всій території України зберігається повітряна тривога - крім Херсонщини та Донеччини.

У Києві також було чутно серію вибухів - за попередньої інформацією, з області.

Крім того, вранці армія РФ завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині. Про це повідомив керівник ОВА Резніченко. Більшість ракет збила система ППО.