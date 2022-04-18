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"Ситуація контрольована. Маріуполь – без змін", – звіт ОВА станом на 08:00 18 квітня

Ворог завдав ударів по Дніпропетровщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Миколаївській та Херсонській областях.

"Ситуація контрольована. Маріуполь – без змін", – звіт ОВА станом на 08:00 18 квітня
Ілюстративне фото

Відносно спокійно ніч на понеділок, 18 квітня, минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині.

Як йдеться у звіті обласних військових адміністрацій станом на 08:00 18 квітня, ситуація контрольована.

На Дніпропетровщині ворог влучив по інфраструктурному об’єкту у Синельниківському районі, двоє постраждалих. "Прильоти" були і у Павлоградському районі, пошкоджено залізничну інфраструктуру. Попередньо, без постраждалих.

Харків – нічні обстріли міста тривали у різних районах, наявність постраждалих ще встановлюється. По області увечері окупанти обстріляли Лозову, постраждалих немає.

За останніми зведеннями, за добу в Харківській області поранено 24 особи, п’ятеро загинули.

На Луганщині росіяни вдарили по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, площа займання понад дві тис. кв. м. У Лисичанську обстріляли відділок патрульної поліції, поранені поліцейські доправлені до лікарні.

Крім того, у інших містах області спалахнули 15 житлових будинків. Постраждали житлові масиви і в Рубіжному – з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доправлено до лікарні в Сєвєродонецьку.

Щонайменше двоє вбитих російською армією та четверо постраждалих осіб внаслідок обстрілу міста Золоте.

На Донеччині вночі ворог завдав ракетного удару по Краматорську, є руйнування інфраструктури, інформація по постраждалим уточнюється.

Обстріли Вугледара, Авдіївки, Мар'їнки, Торецька з артилерії і градів. Є руйнування та поранені серед цивільних. Кількість і ступінь важкості уточнюється.

Маріуполь – без змін.

На Херсонщині були вибухи та обстріли на території всієї області. Інформації щодо руйнувань та постраждалих наразі немає. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.

У Миколаївській області з ночі триває повітряна тривога. Зранку були обстріли міста, за попередніми даними, горить комиш. Інформація щодо наслідків уточнюється.

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