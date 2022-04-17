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У звільнених містах та селах Харківщини відновлюють будинки та комунікації, – Тимошенко

У Харкові здійснюють санітарне очищення вулиць.

У населених пунктах Харківської області цілодобово ведуться роботи з ліквідації наслідків бойових дій. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Так, у селищах Вільхівка та Мала Рогань відновили електропостачання у 140 споживачів. Проведені ремонтні роботи на частині газопроводів у селах Ємці, Шовкопляси та Велика Рогань.

«У селищі Мала Данилівка роботи з електропостачання виконані на 100%», - розповів Тимошенко.

За його словами, у Харкові також тривають роботи. Зокрема, комунальники здійснюють санітарне очищення вулиць.

З траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли 30 одиниць знищеного військового та цивільного транспорту.

«У Чугуєві робота з відновлення триває 24/7: відремонтували частину водопровідних мереж, відбуваються планові ремонтні роботи на котельні, приводять до ладу будинки, що постраждали від бойових дій», - поінформував заступник голови ОП.

Тимошенко підкреслив, що дороги Харківщини є стратегічними логістичними маршрутами для доставки гуманітарних вантажів.

«Дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів у місцях влучання ворожої артилерії», - заявив він.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що, крім Харківщини, відновлювальні роботи ведуться на території Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей. Поточні ремонтні роботи, які було розпочато у багатьох населених пунктах, мають завершитися протягом 1-1,5 місяця.

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