​Верховна Рада розгляне пакет преференцій для українського бізнесу

У парламенті планують вже наступного тижня розглянути низку «підтримувальних законодавчих актів» як для областей, де не ведуться бойові дії, так і регіонів, де вони активні. Зокрема, питання будуть стосуватися роздрібної торгівлі, питань пошти та інших.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив в ефірі марафону UA разом.

«Ми вже надали цілу низку великих преференцій для бізнесу. Це й питання всіх податкових правил щодо звітності, питання заборони будь-яких перевірок і операцій, зниження ПДВ на ввезення й постачання на митну територію України палива з 20?% до 7?%. Крім того, ми попрацювали з ФОПами та дали їм можливість або не сплачувати ЄСВ для 1 і 2 групи, або перейти на 2% податок для 3 групи. І ціла низка таких механізмів», — зазначив спікер парламенту України.

Руслан Стефанчук наголосив, що на найближчому засіданні Верховна Рада голосуватиме за інші можливі преференції для українського бізнесу як в областях, де не ведуться бойові дії, так і в регіонах, де вони активні.

«Зараз, разом із Міністерством економіки, усіма нашими економічними відомствами пропрацьовуємо інші можливі преференції. Для нас важливо, щоби на тих територіях, де не ведуться активні бойові дії, бізнес працював. Тому що бізнес — це кровоносна система нашої держави. Ми розглядаємо низку підтримувальних законодавчих актів для територій тих частин України, які перебувають під воєнними діями, наприклад, щодо роздрібної торгівлі, щодо питань пошти, інших питань», — зазначив він.

Крім того, за його словами, можливо, наступного тижня Верховна Рада України розгляне законопроєкт, який стосується питань, пов’язаних із сільським господарством.

«Тому що зараз період сіяти, і нам потрібно мати відповідні гарантії й механізми того, що і посівна, і збір врожаю пройдуть в Україні належним чином», — додав Стефанчук.

Нагадаємо, на пленарному засідання 14 квітня ВР дозволила суб’єктам грального бізнесу на період воєнного стану перейти на спрощену модель оподаткування і сплачувати 2% з виручки замість податку з доходу (GGR) та податку на прибуток.