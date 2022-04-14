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Час відповідальності для бізнесу

Це були, є і будуть кордони України, коли закінчиться війна! І жодних змін ми не потерпимо.

Ми маємо священний обов'язок перед тими, хто віддав свої життя, борючись доти, доки ми не переможемо. Проте для цього нам треба не тільки чекати на допомогу від різних держав, але також ми самі повинні максимально надавати допомогу та підтримку всім, чим можемо, тим, хто живе в Україні та тим, хто тимчасово перебуває в інших державах.

Особливо це стосується бізнесменів – і тих, які, як і я, протягом усього часу були і залишаються в Україні, а також тих, хто виїхав за кордон. Якщо ми хочемо, щоб Україна залишалася вільною, а ми продовжували нашу роботу, завдяки якій в нас є прибуток, то ми маємо глибше засунути руку до наших кишень. Кожен з нас. Зараз ми ще маємо можливість – або зараз, або ніколи.

Пантелеймон Бумбурас Пантелеймон Бумбурас , Почесний консул Греції в Херсоні і Криму, підприємець
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