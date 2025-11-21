Україна та Азербайджан: пліч-о-пліч у часи випробувань

Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи. Ця дата об’єднує визначальні історичні події – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію гідності 2013–2014 років – коли українці відстояли своє право на вибір та демократію. Сьогодні, в умовах повномасштабної російської війни проти України, цей день набуває особливої важливості, нагадуючи нам, що боротьба за свободу і гідність триває щодня. Формула «День гідності та свободи – щодня, без вихідних» підкреслює, що ми відстоюємо наші цінності щоденно: наші воїни – на передовій, волонтери – у тилу, кожен громадянин – у своєму повсякденному житті. Як і Азербайджан пам’ятає і шанує загиблих під час трагічних розстрілів мирних протестувальників радянською армією 20 січня 1990 року, Україна ніколи не забуде Героїв Небесної Сотні, чиї життя стали найвищою жертвою за правду та свободу, і це надихає нас не відступати перед випробуваннями.

Фото: Lb.ua

24 лютого 2022 року близько 5 години ранку Росія, як і колись нацисти, без оголошення війни розпочала повномасштабне вторгнення та перетворила нашу країну на поле кривавої боротьби, боротьби за життя, боротьби за незалежність, боротьби за нашу свободу та гідність. Щодня російські терористичні атаки по містах і регіонах України вбивають мирних жителів, дітей, руйнують цивільну інфраструктуру. Ворог свідомо знищує будинки, лікарні, школи – це військові злочини проти людяності. Але ні залякування, ні жорстокий російський терор не зламали український народ. Наша армія самовіддано бореться, даючи гідну відсіч окупантам. Ми стримуємо ворожі наступи та боремося за повне звільнення наших земель. Російська армія не досягла жодної зі своїх проголошених цілей, а підтримка партнерів та санкційна політика західних держав суттєво впливають на російський військово-промисловий комплекс, що призводить до деградації виробничих галузей та зниження якості і обсягів випуску військової продукції в РФ. Ці роки страшної несправедливої війни довели стійкість нашого українського народу та силу підтримки міжнародної спільноти, підтримки союзників і партнерів з усіх континентів.

Росія продовжує порушувати міжнародне право та застосовує терор проти мирних людей – від кластерних бомбардувань міст до хімічної зброї. Ми щодня протистоїмо цьому та задіюємо всі сили для захисту нашої країни та громадян. Міжнародна підтримка залишається життєво важливою. Тому необхідно посилювати протидію агресору та збільшувати санкції проти Росії, а також зміцнювати нашу обороноздатність. Лише під жорстким тиском світової спільноти Росія може відмовитися від насильства та піти на реальні мирні переговори. Наша мета – мир, але мир за справедливими правилами: на основі Статуту ООН та відповідно до Конституції України. Ми твердо стоїмо на цьому принципі – адже мир, у якому ми живемо не «під страхом сили, а під захистом права», – єдина гарантія того, що агресор не розпочне нову війну з Україною чи будь-якою іншою країною.

Україну та Азербайджан об’єднують спільні історичні виклики, а також незмінна підтримка принципів територіальної цілісності та суверенітету, тому азербайджанський народ особливо гостро розуміє біль тих, хто сьогодні бореться за свою землю. Ваша підтримка і розуміння безцінні для нас. Ми високо цінуємо допомогу Азербайджану Україні та взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності один одного. Президент Володимир Зеленський у недавній телефонній розмові з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим висловив подяку за надану гуманітарну допомогу нашій країні. Лідери засудили черговий ракетний удар по адміністративній будівлі Посольства Азербайджану в Україні. Президент Ільхам Алієв висловив серйозну стурбованість з цього приводу, підкресливши, що відповідно до норм і принципів міжнародного права подібні напади на дипломатичні представництва неприпустимі.

Попри військові дії в Україні, співпраця між нашими країнами у різних галузях динамічно розвивається. Спільним пріоритетом залишається взаємне зміцнення торгово-економічних зв’язків. Поточне зростання обсягів експорту українських товарів до Азербайджану за різними позиціями стабільно складає 10–15%, розширюється номенклатура взаємних експортно-імпортних операцій. Ми спостерігаємо відкриття нових можливостей в енергетиці: здійснено тестову поставку азербайджанського газу в Україну. Ми маємо намір укладати довгострокові контракти на постачання газу та реалізовувати стратегічні проєкти, важливі для енергетичної безпеки України та Європи. Серед перспективних проєктів – розвиток взаємодії у сфері відновлюваної енергії.

Розвивається транспортна кооперація. Ми працюємо над відновленням і розширенням транспортних шляхів і коридорів через Чорне та Каспійське моря, розвиваємо формат регіональної взаємодії, включаючи транспортний коридор ГУАМ. Україна зацікавлена у використанні транзитного потенціалу азербайджанської інфраструктури – портів, доріг, залізниць – для перевезень до Європи. У свою чергу, азербайджанський бізнес і державні компанії бачать в Україні надійного партнера, а також транзитну країну для своїх вантажів та енергоносіїв.

Всі ці кроки підтверджують намір наших країн рухатися вперед пліч-о-пліч задля добробуту наших народів та справедливого миру.

Для України День гідності та свободи – це не лише пам’ять про минулі події, але й заклик до дії сьогодні. Уроки історії спонукають нас будувати майбутнє на принципах законності та солідарності. Азербайджан і Україна, підтримуючи один одного та відстоюючи спільні принципи, роблять унікальний і значущий внесок у творення міцного миру на всьому континенті.

Наше єднання народів і стратегічне партнерство України з Азербайджаном вселяють упевненість, що мир, який так потрібен сьогодні, буде довготривалим і справедливим. Ми прагнемо і наближаємо справедливий мир на основі міжнародного права та Статуту ООН, у якому кордони держав, незалежність і суверенітет непорушні, де кожна нація може вільно та гідно жити і будувати своє майбутнє відповідно до власних законів.