Вашингтонський мир і нова ера для Південного Кавказу

Мир було укладено саме у Вашингтоні у «Білому домі» — і це чіткий сигнал про новий баланс сил у регіоні. Президент США Дональд Трамп взяв на себе роль головного миротворця і посередника, заклавши основу для сталого миру на Південному Кавказі. Водночас, стрімко зникає російськийконтроль і вплив у цьому стратегічно важливому регіоні, а кремль стає аутсайдером, який опинився поза процесом. Це красномовно свідчить про те, що Південний Кавказ виходить з-під зони російського домінування і рухається до нової ери безпеки, розвитку та співпраці під егідою США йміжнародної спільноти.

Сім пунктів Декларації — це не сухий перелік домовленостей, а реальний план дій: створювати майбутнє без війни, відкривати нові транспортні маршрути, відкидати реваншистські підходи, поглиблювати економічне партнерство й, найважливіше, гарантувати взаємну повагу досуверенітету, територіальної цілісності та кордонів.

Завершення Мінського процесу ОБСЄ, старт масштабного інфраструктурного проєкту TRIPP — «Маршрут Трампа», розвиток транспортних коридорів, зняття обмежень на оборонне співробітництво з США — усе це формує нову геополітичну реальність Каспійсько-Чорноморського регіону і робить Азербайджан та Вірменію прикладом того, що мир може бути не лише мрією, а результатом кропіткої щоденної роботи й неймовірних зусиль.

Український народ добре знає ціну свободи та незалежності бо ми вистояли і під час початку російської гібридної агресії в 2014, і в 2022, коли російські окупаційні війська були під Києвом. Україна відстоює свої міжнародно визнані кордони, і ми чітко розуміємо: жодні «подарунки» тим, хто прийшов зі зброєю, не принесуть надійної безпекита сталого миру. Лише спільний тиск та сильна чітка позиція, підтримана союзниками йміжнародними партнерами, здатна змусити агресора відмовитися від терору і насильства.

Україна та Азербайджанська Республіка в усі часи послідовно підтримують територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Сьогодні, коли міжнародна спільнота говорить про довготривалий мир для України, ми наголошуємо: такий мир можливий тільки на основі Статуту ООН, без відступів від Конституції України, без торгівлі суверенітетом. Це не максималізм — це єдина гарантія, що мир не розвалиться через новий напад.

10 серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим. Глава Української Держави привітав Президента І. Алієва й увесь азербайджанський народ із досягнутими домовленостями з Вірменією з допомогою Президента Д. Трампа заради тривалого миру та надійної безпеки в регіоні Південного Кавказузазначивши, що світ украй позитивно сприйняв тристоронню зустріч у Вашингтоні і висловив сподівання, що усе спрацює.

Також Володимир Зеленський поінформував свого азербайджанського колегу про контакти з партнерами і те, що всі однаково налаштовані на реальне закінчення війни в Україні та ефективну дипломатію, підкресливши важливість того, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили Росію зупинити бойові дії та агресію. Сторони обговорили комунікацію зі Сполученими Штатами, європейськими країнами, головні принципи, які можуть наблизити мир.

Президент України висловив вдячність Президенту Азербайджану за підтримку нашого народу й державності. Лідери також обговорили енергетичну співпрацю: «Значних речей вдалося досягти. Домовились, що на цьому не зупиняємось і працюємо далі над розширенням наших можливостей. Поінформував про російські удари по наших енергетичних об’єктах. Україна вважає це цілеспрямованим намаганням Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність. Робимо все для захисту нашої країни та людей», - наголосив Президент України Володимир Зеленський

Південний Кавказ сьогодні відкриває нову сторінку своєї історії. Щиро вітаємо наших друзів та партнерів з цією перемогою. Україна спільно з міжнародними партнерами щоденно працює над наближенням такого очікуваного справедливого всеохоплюючого та сталого миру на своїй землі, який базуватиметься на міжнародному праві. Бо справжній мир — це той, у якому живуть не під диктатом сили, а під захистом права.Вашингтонський мир і нова ера для Південного Кавказу

