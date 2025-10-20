Уроки історії: карабаський досвід, Бішкекський протокол та шлях до справедливого й сталого миру для України

Історія часто стає найціннішим джерелом уроків для сучасності. Для України, яка сьогодні відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність, досвід першої карабаської війни та Бішкекського протоколу 1994 року є важливим орієнтиром у пошуку сталого та справедливого миру.

Фото: EPA/UPG

Перша карабаська війна 1990-х років забрала тисячі життів, змусила сотні тисяч людей залишити свої домівки та залишила регіон у стані тривалої невизначеності. Ключовим моментом у зупинці насильства стало укладення Бішкекського протоколу, який офіційно зафіксував перемир’я та відкрив шлях для дипломатичних переговорів.

Особливу історичну роль у цьому процесі відіграв Гейдар Алієв тогочасний Президент Азербайджану, який назавжди увійшов в історію і став загальнонаціональним лідером Азербайджанського народу. Його політична воля, стратегічне бачення та здатність поєднувати національні інтереси із залученням міжнародних партнерів стали вирішальними для припинення активних бойових дій. Гейдар Алієв усвідомлював, що мир, навіть тимчасовий, є передумовою для стабільності, відновлення економіки, посилення збройних сил, міжнародної підтримки та суспільної довіри. Його рішучість продемонструвала усьому світу важливість лідерства та політичної відповідальності у процесах миробудування.

Досвід Карабаху чітко демонструє: мир не виникає сам по собі, його потрібно будувати системно та обережно. Негайне припинення бойових дій – це перший і найважливіший крок, який рятує життя і відкриває шлях до переговорів. Розбудова сил оборони та відповідальне лідерство здатні координувати внутрішні зусилля і залучати міжнародних партнерів, створюючи довіру і контроль за виконанням домовленостей.

Сьогодні Україна перебуває у схожій ситуації. Російська агресія триває вже понад 11 років, а повномасштабна війна – довгі 3 роки і 8 місяців. Наш Український народ демонструє неймовірну стійкість, а міжнародне співтовариство підтримує нашу боротьбу і готове до спільних дипломатичних кроків заради миру та забезпечення гарантій безпеки.

Сьогодні стратегічне партнерство між Україною та Азербайджаном є важливим фактором зміцнення безпеки та стабільності у регіоні. Обидві держави об’єднує спільне прагнення захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, а також активна співпраця у сфері безпеки, енергетики, економіки та дипломатії, яка створює надійну основу для довгострокового розвитку. Азербайджан, так само як і Україна, добре розуміє критичне значення міжнародної підтримки для забезпечення державної незалежності та успіху будь-якого мирного процесу.

Бішкекський протокол, підписаний у травні 1994 року, став історичним кроком у припиненні Карабаського конфлікту. Протокол передбачав негайне припинення бойових дій, відведення важкої техніки, організацію обміну полоненими та забезпечення безпеки цивільного населення. Підписаний у надзвичайно складних умовах, він встановив перемир’я і відкрив шлях для подальших стратегічних кроків розвитку країни. У тому ж 1994 році 20 вересня в Баку за лідерства Гейдара Алієва було підписано «Контракт століття» з провідними міжнародними нафтогазовими компаніями, який забезпечив масштабні інвестиції у видобуток та транспортування нафти і газу, створивши основу для економічного відновлення та модернізації енергетичного сектору Азербайджану. Ці події демонструють, як дипломатичне врегулювання конфлікту і міжнародна співпраця можуть взаємодіяти, створюючи умови не лише для миру, а й для стабільного економічного розвитку, залучення інвестицій та інтеграції країни у глобальні ринки.

Досвід Карабаху демонструє, що навіть у найскладніші часи мир можливий за умови поєднання внутрішньої політичної волі, стратегічного лідерства та активної міжнародної підтримки. Для України ці уроки є надзвичайно важливими: вони підтверджують, що стійкий і справедливий мир досягається через мужність та героїзм Сил оборони і усього народу, послідовну дипломатію, міжнародну підтримку та увагу до гуманітарних і безпекових аспектів.

Аналізуючи досвід Карабаху, бачимо, що навіть після тривалих і руйнівних конфліктів мир можливий за наявності політичної волі, міжнародної підтримки та координації дій на стратегічному рівні. Важливим прикладом цього стало цьогорічне підписання Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном за підтримки та безпосередньої участі Президента США Дональда Трампа мирної декларації. Ця історична подія, яка змінила безпекову ситуацію в регіоні, підкреслює, що міжнародне посередництво та рішучість лідерів здатні перетворювати кризові ситуації на реальні можливості для миру й розвитку.

Щороку 18 жовтня Азербайджанська Республіка відзначає важливу річницю відновлення своєї незалежності в 1991 році, яку країна вперше здобула 28 травня 1918 року. Сьогодні Азербайджан не лише повністю відновив свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, але й активно зміцнює регіональне лідерство, розширюючи політичну, економічну, енергетичну та безпекову співпрацю зі стратегічними партнерами. Україна щиро вітає Азербайджан з цією важливою датою та висловлює вдячність за допомогу і послідовну підтримку у питаннях територіальної цілісності та державного суверенітету.

Справедливий мир — це не просто відсутність війни, а комплексне відновлення сили міжнародного права та встановлення надійних й довготривалих гарантій безпеки. Досвід Карабаху, а також уроки Бішкекського протоколу 1994 року і цьогорічної мирної декларації показують, що навіть у складних і тривалих воєнних конфліктах можна досягти стійкого миру, якщо є політична рішучість, стратегічне відповідальне лідерство та підтримка міжнародної спільноти. У цьому контексті партнерство України з Азербайджаном набуває особливого значення: спільні зусилля у сфері регіональної безпеки, енергетичного та економічного розвитку створюють надійну основу для стабільності й процвітання обох держав у майбутньому.