Путінський режим знову показує своє справжнє обличчя: цього разу — проти азербайджанців

27 червня в Єкатеринбурзі сталася трагічна подія, що вчергове яскраво демонструє реальну сутність путінського режиму — брутальні атаки співробітників російського ФСБ на оселі азербайджанців, внаслідок яких загинули люди, деякі отримали тяжкі тілесні ушкодження, а дев’ять осіб були затримані.

Цей акт насильства викликав справедливе обурення з боку Міністерства закордонних справ Азербайджанської Республіки. У своїй офіційній заяві МЗС Азербайджану висловило глибоку стурбованість та закликало російську сторону до термінового, всебічного та прозорого розслідування інциденту, а також до притягнення винних до відповідальності. Така реакція є не лише логічною, а й необхідною в умовах, коли права національних меншин у сучасній Росії систематично порушуються, а свавілля силовиків стало нормою.

На жаль, подібні випадки не є винятком. Вони — частина широкої практики репресій, дискримінації та залякування, які використовуються кремлівською владою як всередині країни, так і за її межами. На жаль, крадіжка дітей, ґвалтування жінок, репресії та вбивство невинних українців стало жахливою реальністю щоденного життя тимчасово окупованих путінським режимом територій України.

Ми рішуче засуджуємо репресивні дії та злочини країни-агресора. Атака російської влади на азербайджанців в Єкатеринбурзі — це не просто інцидент, а прояв системного насильства, що живиться безкарністю та зневагою до людського життя. Росія, яка роками порушує міжнародне право, розв’язала загарбницьку війну проти України, переслідує власних громадян за політичні переконання, спрямовує репресивний апарат проти громадян інших держав.

Україна як країна, яка вже більше 11 років щоденно відчуває масштаб терору путінського режиму, висловлює солідарність з азербайджанським братнім народом. Ми поділяємо біль родин загиблих і постраждалих, підтримуємо заклик до справедливого розслідування і покарання винних. Сьогодні як ніколи важливо підтримувати один одного і об’єднуватись задля справедливості, покарання злочинців та справедливого миру.

Світ повинен відреагувати на цей злочин. Мовчання лише сприяє безкарності. Необхідно посилювати політичний, дипломатичний і санкційний тиск на Москву, щоб трагедії і злочини не повторювалися — ні в Єкатеринбурзі, ні в Бучі, ні деінде.