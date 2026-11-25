Проте благополуччя тривало недовго. Кіноповість Довженка «Україна в огні» у 1944 році заборонили ставити й видавати за життя автора. Режисер втратив прихильність високого покровителя й зіткнувся зі знеціненням роботи. До кінця днів він тужив за Україною. «Я вмру в Москві, так і не побачивши України! Перед смертю попрошу Сталіна, аби, перед тим, як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняли серце і закопали його в рідну землю, у Києві, десь над Дніпром, на горі», – писав Довженко.

Але він не помер, а перебрався до Москви. Уже одруженим з акторкою Юлією Солнцевою, яка стала його асистенткою та помічницею. В столиці радянської Росії Довженку пощастило отримати протекцію Сталіна, і деякі його стрічки, зокрема «Щорс» (1939), були зняті за прямою вказівкою «вождя». Після «Щорса» Довженко став депутатом, художнім керівником Київської кіностудії та членом президії комісії з присудження Сталінської премії.

Ще одна робота Довженка – фільм «Земля» (1930) – на перший погляд, також відповідала лінії партії, яка проводила колективізацію. Проте невдовзі після прем’єри стрічку зняли з прокату, а режисера звинуватили в нерозумінні принципів класової боротьби. «Я буквально посивів і постарів за кілька днів. Це була справжня психічна травма. Спочатку я хотів був умерти», – писав Довженко в автобіографії.

Він починав у 1926-му на Одеській кінофабриці, не вміючи абсолютно нічого з того, що потрібно для виробництва фільмів. Перший успіх прийшов до нього, коли у 1928-му на екрани вийшла стрічка «Звенигора», поема-роздум про різні епохи, в центрі якої – літній чоловік, що шукає скіфські скарби. Далі був «Арсенал» (1929) – фільм-поступка перед владою, як вважає більшість кінознавців. Бо хоча молодий Довженко сам був у лавах армії УНР, січневе повстання на київському заводі у 1918 році він показав з позицій протилежного – більшовицького табору.

Український режисер Олександр Довженко народився у 1894-му, а помер 25 листопада 1956-го – рівно 70 років тому. Прожив недовго, а встиг так багато, що його спадщину розбирають та вивчають не одне десятиліття. Довженко отримав педагогічну освіту, хотів робити кар’єру художника, маляра, але зрештою пов’язав життя з кіно.

Фото: Настя Телікова / The Ukrainians Сергій Тримбач

«Те, що знімали до Довженка на буцімто українському матеріалі, було радше екранною опереткою, яка не мала нічого спільного з українством»

Вас називають головним довженкознавцем країни. Напевно, так і є, бо ваші книги про режисера говорять самі за себе. Але чому саме долю Довженка ви обрали як об’єкт досліджень?

Любов’ю до Довженка мене заразили. В 1975 році я рік пропрацював у Спілці кінематографістів – спілкувався з різними немолодими людьми, наприклад, з Олексієм Филимоновичем Швачком. Він був режисером, який працював з Довженком на його перших фільмах. Про нього Швачко багато мені розповідав.

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Наприклад?

Скажімо, спершу Довженко абсолютно не знався на техніці кіно. Він, можна сказати, з вулиці прийшов. А точніше, його привів та заохотив його друг письменник Юрій Яновський. У цей час перша Довженкова дружина, Варвара Крилова, тяжко хворіла на туберкульоз кісток. На лікування потрібні були гроші. А «найзаробітнішим» полем тоді був кінематограф – влада слушно розглядала його як найгіпнотичніший механізм для контролю мас. Яновський на той момент був чимось на зразок художнього керівника Одеської кінофабрики. Він сказав Довженкові, що потрібні сценарії фільмів для дітей – може, той би їх написав? І Довженко погодився.

Фото: uinp.gov.ua Довженко у 1950-ті

Отак мені розповідав Швачко. Він, до речі, був ініціатором заснування музею імені Довженка при кіностудії. А завідувала цим музеєм тривалий час Тетяна Дерев'янко. Наступним завідувачем був, до речі, я – після смерті Тетяни Тимофіївни мене попросили зробити все можливе, щоб музей не розтягли. Але повертаючись до Дерев’янко – вона дружила з Юлію Солнцевою, другою дружиною Довженка, і теж прихилила мене до нього.

Але крім цього всього, сам Довженко був дуже цікавою постаттю. Він прийшов у кінематограф після випробувань, був дипломатом, потім художником, малював… Наприкінці 1920-х і Яновський, і передусім Микола Бажан, який працював у ВУФКУ, тобто Всеукраїнському кінофотоуправлінні та очолював журнал «Кіно» (виходив у Харкові в 1925-1933 роках. – Ред.) багато зробили для того, щоб піднести постать Довженка. Вони розуміли, що українському кінематографу потрібен живий класик, людина-еталон, а Довженко і є таким класиком. Бо саме він і є українське кіно – воно починається з нього, зі «Звенигори». Адже те, що знімали до Довженка на буцімто українському матеріалі, було радше екранною опереткою, яка не мала нічого спільного з українством. А він якраз долучився до створення української екранної міфології. І це дуже важливо, тому що без міфу немає нації.

Ви писали, що на вдачу Довженка вплинули безкінечні смерті й поховання його братів та сестер. З чотирнадцяти дітей у цій родині до дорослого віку дожили лише двоє – Олександр та Поліна. А як складалися його стосунки з батьками – Петром та Одаркою?

Довженко писав у автобіографії, що ніяких символів в нього немає: батько в «Землі» – справжній його батько, дід у «Зачарованій Десні» – його справжній дід. Тобто це був його реальний і водночас міфологізований світ. З батьками Довженко, звісно, багато спілкувався. У 1939-му перевіз їх до Києва. Вони оселилися в квартирі сестри Поліни – на розі теперішніх вулиць Богдана Хмельницького та Чикаленка, тобто колишніх Леніна та Пушкінської – так вони називалися у ті часи.

Фото: ЦДАМЛМ України, ф. 690, оп.4, од зб. 221, арк.2. Зліва направо: мати Довженка Одарка, сестра Поліна та батько Петро

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Потім – війна, і Довженка з кіностудією евакуювали, а батьки не змогли виїхати. В окупації батько і помер. Провину за це Довженко перекладав на Миколу Бажана, бо коли вони виїжджали з Юлією Солнцевою, то просили вивезти й батьків. Цього зроблено не було. Після війни він забрав матінку до московської квартири. Я зараз якраз пишу п’єсу, місце дії якої – ота сама квартира, а серед персонажів і матінка Довженкова. А напоумив мене засісти за неї ще колись давно Іван Драч, якому я про життя Довженка та його родини в тій московській квартирі оповідав.

Чула про вашу п’єсу. «Довженко і баби»?

Так. Тільки не ба́би, а баби́ – з наголосом на останній склад. Але хто були ці баби́? Ну, по-перше, матінка, поживши з якою, Довженко написав у щоденнику, що розуміє тепер, чому раз на тиждень батько хапався за сокиру і ганявся за нею. Тобто характер у матінки був ще той... По-друге, теща, Надєжда Івановна, яка бродила квартирою ночами яко привид, що дуже злило Довженка. По-третє, хатня робітниця Софія Філіповна, і по-четверте, дружина Юлія Іполитівна Солнцева – ще один великий «подарунок».

Тобто дуже сумнівний дарунок долі?

Я бачив Юлію Іполитівну один раз – у 1976-му. Страшенно злюща баба… Вона приїхала до Києва на з’їзд кінематографістів. Мене попросили зустріти та провести її на другий чи третій поверх Будинку кіно, і поки ми йшли, вона повідала мені, що всі отут – кретини та ідіоти, і я теж дурень. У пізніші роки, коли мені пропонували навідати її у Москві та розпитати – бо яка-не-яка, а все таки дружина Довженка – я згадував оту мандрівку сходинками і думав, що мені Солнцевої досить.

Словом, про цю четвірку бабів сам Довженко оповідав всілякі смішні історії, записані в його щоденнику та листах. Історії ці я переказував Іванові Драчу, він слухав, сміявся, а потім каже якось: «Слухай, Сергію, давай напишемо п’єсу «Довженко і баби́». Давайте, кажу я… Через рік прийшов до нього з добіркою Довженкових текстів (передусім листів) і кажу: «Давайте, Іване Федоровичу, працювати – основа є». Але через два дні його забрали до Феофанії, в лікарню, а ще через тиждень він помер.

Відтак та п’єса як заповіт Драча, одначе я все її ніяк не закінчу… Нині один із театрів – боюсь назвати, щоб не зурочити – нею зацікавився, і мене це заохочує, щоб її поскоріше дописати. Це така дуже камерна історія, яка починається з того, що Довженка (це кінець січня 1944-го) викликає до себе Сталін. У Кремль. Усі баби́, крім Солнцевої, радіють та пишаються. Ще б, сам Сталін викликає до себе Довженка! І тільки Солнцева розуміє, до чого тут ведеться – Сталін якраз прочитав кіноповість «Україна в огні»…

Фото: ЦДАМЛМ України, ф. 690, оп.4, од зб. 219, арк.1. Олександр Довженко з батьком Петром Семеновичем. 1941 р.

«Довженку могли подзвонити о першій ночі й сказати: «Через 15 хвилин виходьте». Він виходив. І вони зі Сталіним починали прогулянку»

І з цієї кіноповісті почалася опала Довженка… До Сталіна повернемося, а поки таке питання: Довженко не пошкодував, що залишив Крилову та одружився з Солнцевою? Чи вона свій характер при ньому не показувала?

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Показувала. Є спогади одного з акторів, Михайла Сидоркіна, який розповідав, що під час зйомок «Аерограда» Сонцева відмовлялася жити з Довженком в одному наметі, та й всілякі інші коники з неї вистрибували. Тобто стосунки між ними були доволі складні. Але Солнцева його, вочевидь, влаштовувала, бо інакше б він її кинув. Це по-перше. По-друге, вона його рятувала. От я більш ніж певен, що якби не вона, він би був там же, де Курбас, Куліш та сотні інших українських інтелектуалів.

Солнцева мала такий вплив?

Вона мала знайомства. З тим таки Шумяцьким, наприклад (Борис Шумяцький був організатором кіновиробництва в СРСР. – Ред.). У 1933-му Довженко знав, що він – у першій п’ятірці тих, кого готують «на виліт». І було б з ним те саме, що й з Курбасом, якому навіть Москва не допомогла, куди він переїхав, щоб врятуватись, і працював там в Театрі Соломона Міхоелса (Курбаса розстріляли у 1937-му. – Ред.).

Але Шумяцький влаштував Довженку аудієнцію зі Сталіним у Кремлі. Це було найфантастичніше, що могло статися з людиною у ті роки. А продовжилось тим, що я називаю «контракт з дияволом».

Фото: dovzhenkocentre.org Довженко та Юлія Солнцева

Хоча на сторонню людину Сталін не справляв враження чорта з рогами. Він умів зачаровувати, коли хотів – приміром, іноземців. Он Ромен Роллан повернувся з СРСР після побачення з ним цілковито підкореним. Бо Сталін умів слухати, і це справляло величезне враження – мовляв, якщо він мене не перебиває, лишень кидає репліки, значить, я йому цікавий…

Довженко навіть, як відомо, зі Сталіним гуляв кілька разів ночами. Про це мені розповідав Григорій Зельдович, який працював разом із Довженком на Мосфільмі. Працював і «стукав» на нього. Кінознавець Роман Росляк у дослідженні «Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб» не тільки опублікував анонімні доноси на Довженка, а й з’ясував, хто саме ті доноси писав. Так от, Зельдович був серед стукачів, мені про це сказали ще у 1970-ті, після чого я перестав з ним спілкуватися. Але перед тим Зельдович, який багато цікавого знав, розповів мені, як Сталін викликав до себе Довженка.

Довженкові могли подзвонити навіть о першій чи другій ночі й сказати: «Через 15 хвилин виходьте». Він виходив. І вони зі Сталіним починали свою прогулянку. Йшли Москвою, зануреною в абсолютно мертву тишу. І тільки тіні охоронців де-не-де виринали, одні – у дворах, інші – на даху будинків.

Бодігарди з НКВС?

Ну так… Я спочатку не дуже повірив в оці прогулянки, але потім мені те саме розповів Олесь Гончар – зі слів Довженка, зрозуміло. Ба більше: у 1963 році Гончар написав оповідання «Двоє вночі», і воно вже було набрано, якщо не помиляюсь, в «Літературній Україні». А Гончар тоді вже був головою Спілки письменників, та й взагалі – живий класик… Отож, оповідання його вже підготували до друку, але перед тим він пішов з дружиною Валентиною Данилівною до когось із письменників на день народження. І там розповів про цю публікацію. Буквально наступного ранку йому повідомили з редакції, що оповідання друкувати не будуть. Значить, хтось «стукнув». Хтось із тих, хто сидів між гостями… Тобто навіть у 1963-му році розкривати стосунки Довженка зі Сталіним не вважали можливим.

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Так а що вам казав Гончар, чи стукач Зельдович – про що Сталін і Довженко розмовляли?

Ані той, ані другий, звісно, присутніми не були, тому нічого не казали. До речі, таке саме питання мені ставив Іван Михайлович Дзюба. Останній текст, над яким він працював, називався «Довженко і Сталін». Тут Дзюба зі мною трохи консультувався і теж питав, про що ці двоє розмовляли. А я йому своє припущення озвучив: думаю, що говорив на цих зустрічах переважно Довженко, а Сталін більше мовчав.

Фото: Kinoukraine Політичні шаржи Довженка (ліворуч) і дружній шарж на Остапа Вишню

Сталін був неговіркий, і це, до речі, використовували в радянських фільмах, де в кадрі з’являлися Сталін та Ленін. Бо Ленін на контрасті справляв враження пустопорожнього балабола. Тоді як товариш Сталін довго мовчав і лише згодом вимовляв якісь сентенції, що перекривали базікання Леніна. Отож, можу припустити, що й в цьому випадку Сталін мовчав і більше слухав Довженка. А той якраз був дуже балакучий і терпіти не міг, якщо його хтось перебивав. Відразу махав рукою – потім, мовляв, скажеш…

Вінграновський, який навчався у Довженка, казав: «Ви думаєте, що Олександр Петрович розказував нам про кіно? Ні. Він говорив про комунізм»

Скажіть, а це не міф – те, що Довженком був в армії УНР, служив у Петлюри? Бо в цьому питанні посилаються на спомини сестри його першої дружини Крилової, яка пригадувала Довженка в однострої армії УНР.

Ні-ні, є документ. На початку 1990-х я працював в Держкінофонді, тодішньому Держкіно, яке очолював Юрій Іллєнко, і він попросив мене зайнятися організацією архіву ігрового кіно. Серед усього іншого я – за підписом Іллєнка – підготував до СБУ прохання допустити мене до архіву Довженка. Але навіть відповіді на це прохання не отримав.

А потім я випадково розговорився з режисером Володимиром Савєльєвим. Він розповів, що готується до роботи над фільмом на історичному матеріалі і консультується з полковником СБУ Василем Попиком. Я запитав, чи не допоможе цей Попик з архівом Довженка? Через тиждень Савєльєв дає мені телефон Попика – нате, каже, дзвоніть йому, він щось знайшов.

Зателефонував я полковнику і вже через півгодини був у його робочому кабінеті на Володимирській (доти там ніколи не бував, дякувати Богу). І перше, що побачив у нього на столі – протокол ЧК від грудня 1919 року про затримання Довженка і ще двох петлюрівців, вояків УНР. Їх трьох судили і, вочевидь, відправили до концтабору, адже концтабори існували вже тоді, на теренах колишньої російської імперії – це не гітлерівський винахід.

Якщо він десь і сидів, то недовго, бо вже у 1920-му вступив до партії боротьбистів.

Існує непрямий доказ того, що Довженко був в ув’язненні – його фільм «Сумка дипкур’єра» 1927 року. Там він зіграв роль кочегара, за яким невпинно ведуть стеження. Вочевидь, це власний досвід перебування у неволі…

Боротьбисти – це партія, котра відкололася від лівого крила українських есерів. Не знаю, компрометувало членство у ній Довженка чи ні. Але логічно було б чекати, що на хвилі дружби зі Сталіним він вступить до комуністичної партії. Чому цього не сталося?

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Він хотів, але його не пустили. І це якась незрозуміла до кінця ситуація – чому його не пускали. Втім, не всі письменники, яких вважали великими, були членами КПРС. Скажімо, Михайло Стельмах не був членом партії, його навіть не рекомендували. Мабуть, все таки не ідіоти сиділи в ЦК, бо розуміли, що коли всі члени Спілки письменників стануть членами партії, це дивно виглядатиме з боку. Тож навпаки демонстрували, що всі люди в СРСР нібито вільні – хто хоче, той вступає в ту партію, а ні, то ні.

Фото: dovzhenkocentre.org Кадр із фільму Олександра Довженка «Звенигора»

У вашій книжці сказано, що у Довженка було таке романтичне переконання, ніби комуністичну ідеологію можна поєднати з українською натурою…

І він не один, хто так думав. Той таки Іван Драч у 1960-ті писав вірші з чималим пієтетом перед Леніним. Одного разу він прокоментував мені це так: «Сергію, я любив Леніна, розумієте?»… А подивіться на Францію чи Італію 1960-1970 років – там компартія, як правило, традиційно посідала друге чи третє місце на виборах. Більшість західних інтелектуалів були лівими, вони вірили в можливість радикальних соціальних перемін, яких буде досягнуто завдяки комуністичній ідеології. Власне, вірили тим гаслам, які було проголошено ще Французькою революцією 1789 року.

Стривайте, тобто Драч не лукавив?

Ні! Він був поетом, а справжні поети ніколи не лукавлять. Тому й Довженко до кінця вірив, що комунізм – це правильно. Інша річ, що ідеологію ту взяли та й спотворили. Перехамаркали… Скажімо, для українських, та й загалом радянських інтелектуалів, котрі прийшли у 1960-ті, Ленін був такий собі анти-Сталін.

Були й ті, для кого комуністична ідеологія була цілковито неприйнятною.

Були, але у меншості. Більшість же вірила до пори до часу, що праці та ідеї Леніна є зброєю у боротьбі з неосталінізмом. Скажімо, у відомій роботі «Інтернаціоналізм чи русифікація?» Іван Дзюба цитує, в основному, саме Ленін. Так повелося від ХХ з’їзду КПРС, де Хрущов розвінчував «культ особи». От тільки той, хто розвінчував, був не набагато кращим того, кого розвінчували – з однієї банди…

Пам’ятаю, Микола Вінграновський, який навчався у Довженка кінорежисурі, казав мені: «Ви думаєте, що Олександр Петрович розказував нам про кіно? Ні. Він стояв біля вікна ВДІКу, дивився вдалечінь і говорив про комунізм». І правильно робив, я вважаю… Тобто правильно в тому сенсі, що вчити студентів склеювати плівку – це не головне, цьому навчитись неважко. Режисер, коли говорити про авторське кіно, це передусім людина зі своїм, не позиченим світоглядом, світобаченням.

Але у Довженка не було свого анти-Сталіна. Сталін для нього був один – ікона та об’єкт для поклоніння. Чи то від великої любові, як у Драча до Леніна, чи то з суто меркантильних міркувань…

Не спішіть з висновками та засудженням. Довженко пише у своєму щоденнику, що у 1954 році була зустріч Хрущова з письменниками, і той їм розказав, що буцімто іще в 1944-му Крим хотіли віддати Україні. Але після появи довженківського сценарію «України в огні» Сталін сказав: «Цим (тобто українцям) тільки дай щось – захапають все…».

Це якийсь дуже наївний міф. Ви вірите в цю історію?

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Ви ототожнюєте міф з неправдою? От це справді наївне слововживання… Я вірю, що Довженко не вигадав про зустріч Хрущова з письменниками, про це він написав у своєму щоденнику. А там вигадок я не пригадую… І те, про що той розповідав. Висновок Довженка: «Виявляється, Сталін мене боявся…». А власне України боявся. Як боїться її нинішній правитель Росії, відтак пристрасно бажає її погибелі. Щоби вже назавжди вона зникла…

Фото: Kinoukraine Олександр Довженко та знімальна група під час роботи над фільмом «Земля».

«Івана Дзюбу в КДБ запитували, «хто з ваших є найбільшим ворогом радянської влади»? Виявилося, що Довженко»

«Україна в огні» – це був постріл Довженка собі в ногу. Він так старанно вибудовував стосунки зі Сталіним, ходив з ним на променад, а потім перекреслив свій статус негласного фаворита однією кіноповістю. Де логіка?

Ви пропонуєте мислити вчинок Довженка в логіці пристосуванця, а Довженко пристосуванцем точно не був. Так, він ішов на компроміси, але вони мали межу. Межею була Україна, її доля. Тому, пишучи «Україну в огні», він думав не про те, що це може зіпсувати його стосунки зі Сталіним, а про те, що Україна знаходиться над прірвою, що її треба рятувати. У щоденнику Довженко записує: «Коли я не порятую український народ, то хто ж тоді його порятує?».

Він мислить як національний месія, спаситель, а не просто митець. Подібним чином мислив Тарас Шевченко, в ситуації так само погибельній – в середині ХІХ століття імперія практично стерла Україну, опустила її під води історії, замулила історичну пам’ять. Шевченко почав усе те поновлювати, піднімати на поверхню. От і в «Україні в огні» Довженко робить те саме: піднімає на поверхню історії український корабель…

Заслуга в тому, що Україна і українці виявляють себе справжнім суб’єктом історії, є і Довженкова, ось про що не треба забувати. Його компроміси, з тим же Сталіним, були інструментом виживання – належало вціліти за умов безпрецедентно жорстоких, у державі терористичного штибу. Не забуваймо, якою була та держава… Уціліти, аби уціліла Україна. Нікіта Хрущов, тодішній керівник України, чи то пак УССР, з яким у митця були добрі стосунки, Довженків текст не читав, він узагалі був людиною не дуже грамотною, сам автор зачитував йому фрагменти та емоційно переповідав. І Хрущов врешті сказав: «Все, робимо кіно».

Але «Україна в огні» так і не була екранізована. До речі, по цей день.

Бо потім рукопис потрапив до Берії, котрий ненавидів Довженка, а від Берії – до Сталіна. І той був шокований. Мовляв, ну як так, «придворний пііт» («пііт» – російське застаріле «поет». – Ред.) Довженко та й раптом виявився націоналістом! Ба більше: справжнім петлюрівцем! Хай навіть таке слово з вуст з вуст Сталіна й не звучало…

Уявіть: триває велетенська війна, і посеред неї керівник держави скликає в Кремлі партійців, членів політбюро, того ж Хрущова, а з тим разом кількох українських письменників (Миколу Бажана, Максима Рильського, Олександра Корнійчука) аби обговорити сценарій фільму, кіноповість… Справа в тому, що з’явились обриси фіналу війни, її закінчення, і настала пора підкрутити гайки, бо ж «разболтался народєц»…

Сталін, прочитавши «Україну в огні», не міг це пропустити. Українці, в особі Довженка, якому він довіряв, возомнілі про себе, що це вони ведуть війну – як таке взагалі може бути? Збереглася стенограма того засідання, а власне «побиття» Довженка, а з ним разом і самої України. «То у вас, – говорив гнівно Сталін, – Олександре Петровичу, виходить, що тільки українці у Вєлікой Отєчєствєнной воюють? А інші що, не воюють? Вам тільки українців й шкода, і українських жінок шкода, а інших, виходить – ні?»…

Так що історія із скасуванням наміру передати Крим Україні у 1944-му цілком могла трапитись – не просто Довженко розгнівив Сталіна, а всі українці. Не можна їм довіряти, не хочуть вони жити за законами імперії, все подивляються у свої степи й байраки.

Фото: Вікіпедія Довженко на фронті

Як Довженко переніс це, як ви кажете, «побиття»?

Після нього Довженко усе частіше думає про смерть. Зокрема, про те, де його поховають. В Україні, в Києві – таким було його бажання… Усе ж Сталін не захотів арешту Довженка, велів тільки в Україну його більше не пускати. А це й було найбільшим покаранням для Довженка. Та сама заборона писати і малювати, засобами екранної естетики і етики. Знімай, але тільки не про Україну і українців…

Коли Сталін помер, Довженко записав у щоденнику: «Хто ж мене тепер порятує?». Бо все йшло ніби до того, що наступним главою СРСР стане Берія – так виглядав найреалістичніший сценарій. А він би Довженка знищив… Знищили, як відомо, самого Берію, отак Довженко вцілів і за нових обставин. Радянський Союз очолив Хрущов, Він, одначе, не забув Довженкові історії з «Україною в огні» (заледве й сам не постраждав, Сталін запідозрив його у потуранні митцеві), і тримався з ним офіційно, про повернення до колишніх стосунків не могло бути й мови.

Знаєте, цікава річ – ніхто із шістдесятників Довженка не засуджував. Хоча ніби ж могли… Але почитайте, що Ліна Костенко пише про Довженка… Вона навіть зустрічалась з ним одного разу. А все тому, що вони – коли відкрили для себе його щоденники, в середині 1960-х – зрозуміли, про що і про кого йдеться. Йдеться про вільну людину в невільному світі… Сергій Параджанов вважав Довженка генієм. «Я – геній, і він – геній, я геній номер два», – казав Параджанов.

Фото: dovzhenkocentre.org Кадр з фільму «Арсенал», який вважають поступкою Довженка владі

Довженко знав про Голодомор? З 1934 року він живе у Москві, шукає ласки у Сталіна, а за рік до того Україною прокотилася чорна біда, Сталіним і влаштована. Тому відповідь на це питання для мене неочевидна. Може, й не знав, бо в СРСР Голодомор замовчували.

Про що ви говорите? Довженко вивчав життя не по газетах. Голодомор замовчували і в наступні десятиліття, то й що? Я в дитинстві уже знав про це – від бабусі, інших родичів. Звичайно, Довженко все знав. В одному із щоденникових записів він навіть наводив статистику жертв серед українців – з урахуванням померлих в голодоморний рік… Та й Україну він не полишав до війни, пауза була на зйомки «Аерограду», потому він знову в Києві, у Москві наїздами… Так само знав багато страшного і офіційно не артикульованого про війну, яку описав в «Україні в огні»…

Чому, скажімо, так тяжко Довженко переживав батькову смерть, яка сталась під час окупації 1942 року? Тому що – як він пише – батько помирав, твердо знаючи, що ніякої України більше немає, що все захоплено німцями, і може назавжди, що Україна загинула. Ця пекельна картина погибелі України – ось що визначало Довженкові переживання. Страшніше за Сталіна і за все інше. Бо Україну Довженко не продав би ні за що й нікому. Не продав, не зрадив…

І він не зраджував. Так, він мислив Україну в комуністичному світі. Так, він та чимало інтелектуалів на Заході ставилися до Сталіна лояльно, бо той будував майбутнє на комуністичних засадах. Хоча засади ті не більше, ніж звичайнісінька облуда, що Довженко (про це свідчить його щоденник) дедалі більше усвідомлював.

Я іноді запитую у критиків Довженка, чи краще було б, якби він не вижив? Якби Бажан не вижив? А Бажан сидів й місяцями чекав арешту. Він був великим поетом, і будь-хто на його місці збожеволів би, а він – вижив. Залишивши по собі велику поезію і багато чого іншого – українську енциклопедію, скажімо. І Довженко вижив. Вони не просто вижили, вони багато в чому забезпечили подальшу еволюцію України і українців – такими, якими ми їх знаємо нині. Тобто самих себе.

Ну не було б Бажана, Довженка, Драча того ж таки… Цвірінькали ми б зараз російською і славили чергового царя-батюшку на чістом руском язикє… Україна не загинула, бо вони вижили. Так, ціною компромісу…

Фото: Збруч Реклама стрічки «Україна в огні» – тільки, певна річ, не тієї, про яку мріяв Довженко. «В Хусті накрутили українську звукову фільму з визвольної боротьби України під наголовком «Україна в огні», – писало львівське «Діло» у лютому 1939 року. Цікаво, чи знав митець, що за кілька років до його задуму хтось вже «накрутив фільму» про визвольну боротьбу України?

Гаразд, що було потім – після «України в огні»? Ми повертаємося у вашу п’єсу «Довженко і баби́». Ось Довженко збирається до Сталіна, і не радіє цьому тільки Юлія Солнцева…

Так, бо вона розуміла, що може статися – уже й до того Довженко знав і розумів, що кремлівський диктатор ним не задоволений… Хрущов у телефонній бесіді влаштував йому істерику: як він міг?! Підсумком тієї нічної кремлівської «засідачки» міг стати й арешт… Одначе Сталін усе ж не покарав Довженка у подібний спосіб, покарав передусім повним відлученням від свого державно-імперського тіла. Більше не те, що жодних прогулянок удвох не було, але навіть на листи Довженка він не відповідав.

І той же Хрущов ставлення змінив теж, про що я вже сказав. Хоча до того у Довженка із Хрущовим стосунки були замало не приятельські. Коли у 1938-му Хрущов очолив українську парторганізацію, а з тим разом і УРСР, Довженко зумів швидко увійти в його ближнє коло, а за тим і переконати, що кіновиробництву потрібна українізація. Бо київська кіностудія перетворилася на форпост російської культури і нічого українського там й близько нема. Хрущов з цим погодився.

Тим більше, що наближалася війна. І комуністи розуміли, що треба підкручувати патріотичні гнотики, щоб коли німці прийдуть, люди не почувалися – як тоді казали – «безрідними космополітами». І Довженко на цей процес як міг, так і впливав…

Але стосунки з Хрущовим зіпсувалися саме після історії з «Україною в огні». Олесь Гончар розповідав мені, що одного разу, було це у 1954-му, зустрів він у Москві Довженка. А той каже, що прямує до Хрущова – проситися в Україну. Через кілька днів вони зустрічаються знову. «Ну що?», – запитує Гончар. «Микита був холодний як лід», – відповідає Довженко. Тобто ніхто його з Москви не відпустив і відпускати не збирався. Хрущов розумів, що у Києві довкола Довженка моментально збереться якась спільнота, як тоді формулювали – буржуазно-націоналістична.

І ще один спомин – від Івана Дзюби. Коли після арешту 1972 року його утримували в кагебешній тюрмі на Володимирській, Дзюбу кілька разів викликав на бесіду тодішній голова КДБ України Валентин Федорчук. Одного разу Федорчук запитав: «Хто з ваших є найбільшим ворогом радянської влади? Як ви вважаєте?». І сам же відповів: найбільшим ворогом є Олександр Довженко. Бо він і сам пішов хибним шляхом, і Курбаса та інших за собою потягнув. Так що те, що Довженко – «націоналіст» та «петлюрівець», йому ніколи не забували. І кагебісти у першу чергу – вони за ним стежили до самого останнього дня…

Фото: dovzhenkocentre.org На зйомках фільму «Земля». На операторському візку стоїть Довженко, а візок тягне Солнцева.

«Довженка не хотіли випускати з Росії ані живим, ані мертвим. Хай краще у Москві під наглядом лежить»

«Розмовляє уві сні українською». В одній зі своїх книг ви пишете про донос на Довженка, де були такі слова. Хто, крім дружини, міг знати, як він поводився уві сні?

Дивіться, стукати на чоловіка Юлії Солнцевій не було ніякого резону, та й навряд чи від неї цього вимагали. Історик Юрій Шаповал, котрий, як і Росляк, добре вивчив кадебістський архів донесень на кіномитця, цю колізію дослідив. Вона справді говорила про це, і саме це переповів один із донощиків. Але у неї інша роль була.

Жінок у ті часи «підкладали» під людей, за якими треба було стежити, наглядати, впливати на поведінку. І вона саме це і робила. Але водночас і допомагала Довженку, захищала його, знайомила з потрібними людьми. І не тільки з тими, що були пов’язані з кінематографом. Познайомила його, приміром, з Маяковським.

Я, до речі, про Маяковського у своїй книзі згадую. Вони із Довженком зійшлися, аж тут Маяковський застрелився, що стало для Довженка сильним потрясінням. Потому Микола Хвильовий застрелився (Довженко приїхав на похорон), але у випадку з Хвильовим були свідки, а от чи сам спускав курок Маяковський – це окреме питання. Хоча в ті часи це був популярний спосіб розв’язання проблем, і не тільки політичних. Дівчина відмовила – кулю в скроню. Пістолети були у багатьох, і я замислився, а чи був пістолет у Довженка…

І тут мені режисер Георгій Натансон, який працював асистентом на зйомках Довженкового фільму «Мічурін», розповів, що вже приїхавши на зйомку, з’ясувалось, що Довженко забув сценарій. І попросив Натансона поїхати на його московську квартиру та забрати рукопис. Натансон так і зробив, двері відрила теща, провела його в кабінет Довженка. І коли Натансон відкрив одну з шухляд, то перше, що він там побачив – це пістолет.

Фото: Вікіпедія Зліва направо: Олександр Довженко, Кость Гордієнко, Микола Хвильовий в редакції журналу «Всесвіт». Харків. 1925 рік.

Тобто він думав про суїцид?

Можливо. У щоденниках про це немає згадок. Але загалом він думав про смерть, відколи війна почалася, а потім над ним зависнув дамоклів меч арешту. От тоді він почав писати, що хоче бути похованим в Україні, в Києві, на високому правому березі, в місці, з якого буде видно не тільки Дніпро, а й рідну Десну… У 1993 році, коли я був членом ювілейного комітету (Довженко народився у 1894-му; Тримбач розповідає про підготовку до відзначення його сторіччя. – Ред.), Вінграновський нагадав всім нам, що Олександр Петрович хотів бути похованим в Україні. Давайте, мовляв, ставити питання про перенесення праху до Києва.

Але виникло питання: а що тоді робити із прахом Солнцевої? Вони обидва поховані на Новодівичому цвинтарі у Москві. Переносити прах одного тільки Довженка, тобто розлучити їх? Але ж Солнцева – яка б вона не була – все ж таки його дружина. Перевозити й рештки Солнцевої так само? Але вона не любила Україну, то навіщо її ховати тут?.. Одначе пізніше, після публікації її мемуарів, у книзі «Довженко без гриму», з’ясувалось: сама вона хотіла, щоб Довженка поховали в Україні, бо знала, що він цього хотів.

Якщо Солнцева знала, що Довженко хоче бути похованим в Україні, то чому його останню волю не виконали ще у 1956-му? Сталіна вже не було…

У тому, що Довженка поховали в Москві, а не у Києві, Солнцева звинувачувала Миколу Бажана. Бажан очолював тоді Спілку письменників України і саме до нього вона нібито зателефонувала відразу по смерті чоловіка, 25 листопада 1956-го. Але Бажана не було вдома, сам він не перетелефонував. Трапилось те, що трапилось – Довженко досі упокоєний під московським небом…

Чому так? Знов-таки: бо не хотіли його випускати ані живим, ані мертвим. Щоб не було у Києві чи деінде ще однієї могили на кшталт Шевченкової, де «собіраются націоналісти і пєсні поют». А потім з тих пісень біда для імперії витворюється… Хай краще у Москві під наглядом лежить.

Ви писали про цікаве припущення: дитина Варвари Крилової, яка з’явилася у неї в другому шлюбі, могла бути від Довженка. Наскільки це вірогідно?

Це аж ніяк не моє припущення… Я якраз в це не вірю. По-перше, другого шлюбу в неї не було, був роман із якимось чекістом на прізвище Чазов, саме під цим прізвищем зареєстровано сина Варвари, Валерія. По-друге, навряд чи жінка з туберкульозом кісток могла народити дитину. Тож дитина, найімовірніше, усиновлена. По-третє, хлопчик народився у 1933-му або 1934-му році – у цей час Довженко був одружений з Юлією Солнцевою. З якого доброго дива він би заводив дитину зі своєю колишньою? Якби ще він мав намір повернутися до першої дружини, але ж такого не було. Та й чи зустрічались вони тоді, на початку 1930-х – свідчень про це жодних.

Фото: dovzhenkocentre.org Олександр Довженко

Єдине, що про того хлопчика казали, що він нібито схожий на Довженка. Але знайти когось схожого на мене чи на вас – не проблема. До речі, Вінграновського, який зіграв роль у фільмі «Повість полум’яних літ» – його ставила Солнцева – теж іноді називали сином Довженка. Символічно, скажімо так, як духовного сина.

«Мені сказали – якщо ти такий розумний, то візьми й напиши сценарій фільму про Довженка. Я взяв і написав»

Кінематографічну Довженкіану останніх років поповнили дві стрічки. Рік тому, восени 2025-го, вийшов документальний фільм «Довженко. Великий компроміс», а місяця два тому – історичний байопік «Довженко. Перший погляд». Якої ви думки про ці дві картини?

До обох я маю певне відношення – брав участь у написанні сценаріїв. З різним успіхом. Щодо «Першого погляду». Його історія почалась ще десять літ тому. Скажу одверто (до появи фільму у прокаті я цього не став би говорити, тепер вже можна), я зробив усе можливе, аби первісний сценарій цієї стрічки Костянтина Коновалова – він, зрештою, і став режисером стрічки – не був схвалений і не дістав фінансової підтримки.

Бо там Довженко приїжджає в Одесу у 1926-му і спілкується з Юлією Солнцевою. Але її тоді й близько не було в його житті, то навіщо вигадувати? Так, вона знімалася в цей час в Одесі, але вони не були навіть знайомі… Натомість Яновського якраз в цьому фільмі не було. Не було, власне, жодного українця, тобто виходило, що навколо Довженка було виключно російське культурне середовище. Ну Одеса, самі ж панімаєтє… Та у тому-то й справа, що тоді, у 1920-ті, Одеська кінофабрика була центром українства, відродження і народження його модерної культури!

Словом, я це все розкритикував, а мені сказали – якщо такий розумний, то візьми й напиши сценарій. Я взяв і написав. У підсумку від мого сценарію у цьому фільмі мало що залишилося. Режисер наполіг на своїй версії, вона йому ближча до тіла і діла… Тому я погодився тільки на те, аби в титрах було вказано, що фільм робився за участі Сергія Тримбача, бо моя участь там дійсно була.

Я не бачив жодного відзнятого епізоду, побачив тільки вже завершений фільм. Який починається з того, що Довженко їде в потязі і пише сценарій «Звенигора». Хоча ні про яку «Звенигору» у 1926 році не було й мови, сценарій написали Юрій Тютюнник і Майк Йогансен, а Довженко його потім переробляв…

Найкращим, що є у фільмі Коновалова, це непогано виписана (в основі книжка Яновського «Майстер корабля») історія трьох – Довженка, Яновського та Іди Пензо – танцівниці Одеського театру опери та балету. Цей романтичний любовний трикутник актори зіграли добре – Григорій Бакланов у головній ролі переконливий. Сподобались і Максим Самчик (Яновський) та Поліна Василина в ролі Іди Пензо.

Фото: bhclassicfilms.com Кадр з фільму «Довженко. Перший погляд». Зліва направо: актори Григорій Бакланов (Олександр Довженко), Поліна Василина (Іда Пензо) та Максим Самчик (Юрій Яновський)

Богдан Бенюк дуже добре (інакше він і не вміє) зіграв Павла Нечеса, директора Одеської кінофабрики, попри те, що вдвічі старший за свого персонажа. Але хто з глядачів знає, скільки насправді років було Нечесі? Головне те, переконливо чи ні грає актор, а він грає переконливо, бо Бенюк є Бенюк. При всьому тому фільм міг бути, звичайно, кращим.

А минулорічний документальний?

Мені не дуже близька телевізійність в принципі, але молодий режисер Ігор Іванько зробив добру роботу. Звичайно, що закони телевізійної естетики там домінують, але що ж… Фільм гарний, стереоскопічний, з різними версіями, різними точками зору.

Як у нас загалом із кінознавчими дослідження по Довженку? Україна у боргу перед ним?

Та ні, я б так не сказав. Ви ж самі згадали, що тільки я один написав три книжки про нього. Одна із них, до речі, це третій том академічної «Історії українського кіно», увесь присвячений Довженкові… І написано, і знято про Довженка неігрових фільмів достатньо. Інша річ, що Довженко якийсь нескінченний, про нього хочеться писати ще і ще.

То що, тоді чекаємо на «Довженко і баби́»?

Напевно. Якщо раптом ця п'єса буде поставлена, то я в своєму більш ніж поважному віці стану драматургом-дебютантом. Своїм студентам кажу іноді: щоб жити довго, треба міняти точку застосування зусиль. Бо інакше ідеш-ідеш собі второваною дорогою, і так тобі стає нудно, що аж померти хочеться. А зробив щось нове, і стимул до життя з’являється. Я тепер найближчі тридцять років планую писати п’єси. Бо відчуваю, що театр мене став цікавити більше за кіно. Є ще й література, куди мене тягне дедалі більше…