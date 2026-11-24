VOX HUMANA. Ein Singspiel – нова вистава лабораторії сучасної опери Opera Aperta. Вона була створена влітку 2026 року на замовлення Neuköllner Oper Berlin, де відбулось 13 показів вистави. На 14 грудня запланована польська премʼєра проєкту, що відбудеться на головній сцені Великого театру імені Станіслава Монюшка (Teatr Wielki w Poznaniu). Про це повідомляє Opera Aperta.

Згідно з описом, VOX HUMANA постійно балансує між різними часами та просторами, об‘єднуючи на сцені та за її межами лікувальну вокальну школу, поп-ритуал, лекцію з теорії перформансу та постдокументальний театр.

В кінці жовтня 2026 року артисти Opera Aperta відвідали Познань, для того щоб зняти на вулицях міста нові серії антропологічного серіалу “VOX POPULI” – продовження розмови на вулицях Києва та Берліна, в якій артисти та мешканці міста спілкуються на теми театру, війни, опери та популярного мистецтва.

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«В грудні 2021 року, в той час коли російські війська вже готувались до повномасштабного наступу на Київ, Національна Опера України встановила театральний рекорд: виконання 20 разів поспіль балету Лускунчик Чайковського, – говорить композитор та співзасновник Opera Aperta Ілля Разумейко. – З 24.02.2022 цей балет, як і вся російська музика, зник з репертуарів українських оперних театрів, втім його продовжують активно виконувати в Європі. В грудні в більшості великих оперних театрів Європи, знову буде звучати Лускунчик – різдвяна казка для мирних країн та їх мешканців. Великий оперний театр в Познані – не виключення. Ми їдемо з Києва до Познані для того щоб зіграти українську політичну оперу в театрі, грудневий репертуар якого складається, як і в Києві 2021 року – майже виключно з Лускунчика. Чи зустрінуться європейські поціновувачі Чайковського в наступному сезоні, як і українці, з російськими танками і ракетами? Маємо надію, що наша гіпер-поп опера принаймні зможе поставити їм це питання».

Команда проєкту:

Текст, теорія та простір: Ілля Разумейко

Композиція та музичне керівництво: Роман Григорів

Драматургія: Марічка Штирбулова, Денніс Депта

Електронна композиція: Валерія Виноградова

Костюми: Катерина Маркуш

Відео: Плосконосова Любов, Софія Гера

Продюсер в Німеччині: Райнер Сімон

Продюсерка в Україні: Ольга Дятел

Артистки та артисти: Олександр Чишій, Катерина Гордієнко, Кароліна Музиченко, Софія Павліченко, Юлія Вітранюк, Марічка Штирбулова, Роман Григорів, Валерія Виноградова, Ілля Разумейко.

Спільна продукція Opera Aperta та Neuköllner Oper Berlin

Виробництво в Україні: proto produkciia