Короткометражний документальний фільм режисера Ярослава Лодигіна «Safe Ground» здобув перемогу в номінації «Найкраща коротка біографія» (Best Short Biography) на фестивалі Christian Film Festival. Про це режисер повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Головний герой фільму – колишній боєць спецпідрозділу армії США («зелений берет») Раян Гендріксон, який пережив важке поранення від саморобного вибухового пристрою в Афганістан. Він вирішує долучитись до гуманітарної місією в межах ініціативи Tip of the Spear Landmine Removal. Разом з українськими саперами він очищує поля та подвір'я від російських мін, щоб місцеві родини могли безпечно повернутися додому та відновити життя.

Режисером стрічки є Ярослав Лодигін. Фільм є одним із пʼяти фільмів документального циклу «Faith in War» (Віра на війні). Переглянути стрічку можна на YouTube-каналі проєкту, також він представлений у каталозі стримінгового сервісу Amazon Prime Video.

Christian Film Festival — це кінофестиваль (а також низка супровідних заходів), присвячений християнському, сімейному та духовно орієнтованому кіно й медіапроєктам.